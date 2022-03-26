أسعار كرتونة رمضان في معرض أهلا رمضان 2022 بمحافظة كفر الشيخ

تختلف أسعار كرتونة رمضان في معرض أهلا رمضان 2022 في محافظة كفر الشيخ، ومن محافظة لأخرى، وفقا للسلع الغذائية التي تشملها، مع تخفيض أسعار كل المنتجات عن مثيلاتها في الأسواق، لذلك يتزاحم المواطنون على المعارض خاصة مع وصول نسبة التخفيضات إلى 30 % في بعضها و25% في البعض الآخر، كما تتميز المنتجات بالجودة، بدءًا من التمور وصولا إلى اللحوم السوداني أو الحية مروا بالأرز والدقيق والسكر.

أسعار كرتونة رمضان في معرض أهلا رمضان 2022.. تبدأ من 70 جنيها

ووفق المهندس حاتم عبدالغفار رئيس الغرفة التجارية في محافظة كفر الشيخ، فإن أسعار كرتونة رمضان في معرض أهلا رمضان 2022، تبدأ من 70 جنيهاً على حسب السلع المعبأة داخلها، وفي معظم الأحيان تكون مكوناتها كيلو أرز بـ10 جنيهات، وكيلو سكر بـ10 جنيهات، و4 كيلو مكرونة بسعر 16 جنيها، وكيلو دقيق فاخر بـ10 جنيهات، وكيلو تمر بـ12 جنيها، وزجاجة زيت بـ12 جنيها.

أضاف «عبدالغفار»، أنه يمكن أن تختلف أسعار كرتونة رمضان في معرض أهلا رمضان 2022، عن مثيلاتها في الشوادر التي تكون أسعارها أعلى بنسبة بسيطة، ويباع السكر بـ10 جنيهات ونصف الجنيه، والدقيق بـ10 جنيهات ونصف الجنيه أيضا على حسب درجة الدقيق، مشيرا إلى ان هناك خيارات متعددة أمام المواطنين، لكن ستكون بأسعار أقل من السوق الخارجية بنسب تتراوح بين 25 إلى 30%، تخفيفا على المواطنين.

تشكيل كرتونة رمضان وفقا لاحتياجات المواطن

أوضح رئيس الغرفة التجارية في محافظة كفر الشيخ، أنه يمكن الحصول على كرتونة رمضان من المعارض والشوادر على حسب الاحتياجات، ويمكن تشكيل مكونات الكرتونة وفقا لرغبة المواطن: «في ناس بتعبي الكرتونة زيت وسكر وتمر وفول ودقيق وبلح بس، وفي مواطنين بيزودوا زيت وشاي ومكرونة وشعرية وصلصة وعدس، وكل حاجة أسعارها مخفضة عن السوق برة».