روسيا: تدمير القدرات العسكرية الأوكرانية بشكل شبه كامل

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية «الكرملين» دميتري بيسكوف أنه تم تدمير القدرات العسكرية لأوكرانيا بشكل شبه كامل خلال العملية الروسية التي بدأت في الرابع والعشرين من فبراير، وفق ما نقلت قناة روسيا اليوم منذ قليل.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن عملية نزع السلاح في أوكرانيا تسير على قدم وساق، لافتا إلى أنها دمرت القدرات العسكرية والبنية التحتية الأوكرانية بشكل شبه كامل خلال العملية الخاصة على حد قوله.

أوكرانيا تعلن في المقابل السيطرة على كامل منطقة كييف

ويأتي الإعلان الروسي، تزامنا مع إعلان وزارة الدفاع الأوكرانية السيطرة الكاملة على منطقة كييف ضمن آخر تطورات حرب روسيا وأوكرانيا.

وكانت روسيا أعلنت في الفترة الأخيرة أنها ستركز في الفترة الحالية على ما أسمته تحرير الشرق الأوكراني، وذلك عندما بدأت العملية العسكرية الروسية شهرها الثاني أي قبل نحو 8 أيام.