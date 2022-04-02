  مصرع شاب في تصادم دراجة بخارية بحاجز الطريق الدولي بدمياط

لقي شاب مصرعه مساء اليوم السبت، إثر اصطدام الدراجة النارية التي يقودها بحاجز الطريق الدولي الساحلي، المار وسط بحيرة المنزلة، قرب قرية «البصارطة»، التابعة لمركز دمياط، نتيجة السرعة الزائدة، تم إخطار الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات المعمول بها.

التصريح بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية

جرى نقل جثة الشاب إلى مشرحة مستشفى دمياط التخصصي، وتبين أنه يُدعى «إسلام شولح»، مقيم بقرية «البصارطة»، التابعة لمركز دمياط، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في سبب الحادث، وصدر قرار بتسليم جثته لذويه، والتصريح بدفنه لعدم وجود شبهة جنائية.

مصرع 5 وإصابة 10 في تصادم ميكروباص ونقل بدمياط

وشهدت محافظة دمياط، في وقت سابق اليوم السبت، مصرع 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص محملة بالعمال وسيارة نقل ثقيل، وذلك أمام قرية «كفر العرب» التابعة لمركز فارسكور، بينما أصيب 10 أشخاص آخرين، كانوا داخل السيارة الميكروباص.

وأكد شهود عيان أن قائد السيارة الميكروباص اصطدم بمؤخرة سيارة نقل ثقيل، كانت واقفة على جانب طريق «دمياط - المنصورة»، وكانت السيارة محملة بعمال من قرية «شرمساح»، التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط.