أعلنت مديرية المساحة في محافظة دمياط، برئاسة المهندس هشام مختار، مدير عام مديرية المساحة،مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة دمياط، وذلك خلال شهر رمضان الكريم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها وخاصة أول أيام شهر رمضان الكريم.

وحرصا من «الوطن»، على تقديم خدماتها للقراء على مدار الساعة فأنها تقدم مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة دمياط، وفق إمساكية رمضان التي أعلنها قسم الإدارة المركزية لشئون الخرائط بمديرية المساحة بمحافظة دمياط.

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

وفق إعلان مديرية المساحة بشأن مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة دمياط، فإن ساعات الصيام تصل لـ14 ساعة و22 دقيقة، يوم السبت، الموافق 2 أبريل عام 2022، بينما يؤذن أذان الفجر في الساعة الرابعة و55 دقيقة، كما يكون الشروق عند الساعة 5:40 دقيقة صباحا، فيما يؤذن الظهر عند الساعة الحادية عشر و56 دقيقة صباحا.

موعد أذان المغرب اليوم في محافظة دمياط

كما يؤذن العصر عند الساعة 3:29 دقيقة بالتوقيت المحلي، فيما يكون موعد أذان المغرب اليوم في محافظة دمياط في الساعة 6:13 دقيقة مساءً وهو موعد الإفطار، بينما تؤذن العشاء في الساعة 7:33 دقيقة بالتوقيت المحلي، فيما يكون السحور عند الساعة 1:51 دقيقة صباحا، والإمساك عند الساعة 3:51 دقيقة صباحاً.

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط اليوم

وكانت مديرية المساحة بمحافظة دمياط، قد نشرت إمساكية رمضان ومواقيت الصلاة عبر موقعها الإليكتروني في وقت سابق، ليطلع عليها الأهالي الذين يبحثون عن مواعيد الصيام وعدد ساعاته ومواقيت الصلاة في دمياط.

واستعدت مديرة الأوقاف لمواقيت الصلاة و موعد أذان المغرب اليوم في محافظة دمياط، بفتح المساجد وتعقيمها وحرصت على نشر الإرشادات اللازمة للمصلين لأداء الصلوات.