فادية عبدالغنى: «دايماً عامر وفاتن أمل حربى» يحملان رسائل قيّمة

عبّرت الفنانة فادية عبدالغنى عن سعادتها بعودتها مرة أخرى إلى دراما رمضان الحالى بعد غياب يقارب 5 سنوات، حيث كان آخر ظهور لها فى مسلسل «الحلال» مع سمية الخشاب عام 2017، مؤكدة أنها متحمسة للعودة من جديد، خاصة أن الورق مكتوب بشكل جيد للغاية والأدوار متميزة، وأنها اقتربت من الانتهاء من تصوير مسلسل «دايماً عامر» مع مصطفى شعبان ومسلسل «فاتن أمل حربى» مع نيللى كريم.

وقالت فادية عبدالغنى إن العملين مميزان للغاية ويوجد بهما كافة عناصر النجاح من إنتاج منضبط وإخراج متميز وورق جيد للغاية مكتوب بطريقة محكمة بالإضافة إلى ممثلين موهوبين للغاية، سواء نيللى كريم التى تحبها للغاية على المستوى الشخصى أو مصطفى شعبان أو حتى الفنانين الشباب الذين اشتركوا فى المسلسلين، ووعدت الجمهور بأنه سيشاهد أعمالاً مهمة تليق بالجمهور الذى ابتعدت عنه طوال الفترة الماضية.

وعن سبب غيابها طوال الفترة الماضية، قالت إن ما يُعرض عليها من أعمال كان غير لائق بها وبالجمهور وأنها أخذت عهداً على نفسها ألا تعمل فى أى أعمال فنية إلا إذا كانت على مستوى فائق الجودة، وهو ما فعلته هذا العام، مضيفة أن السبب فى هذا القرار كان الجمهور لأنها تحبه وتحترمه ولا تحب أن تقدم له أى أعمال لمجرد الوجود.

وأشارت إلى أنها تعبت فى مشوارها لذلك تحب جميع أعمالها لأنها بذلت فيها جهداً كبيراً ولن تفرط فى هذا التاريخ أبداً، لذلك اختارت الرجوع من خلال عملين يحملان الكثير من الرسائل القيّمة للمجتمع والتى تُظهر الكثير من الجوانب وتُلقى الضوء على كثير من الأشياء التى يحتاجها المجتمع.

وعن الأعمال التى كانت تشاهدها فى رمضان الماضى قالت إنها تحب مشاهدة الأعمال الوطنية مثل مسلسل «الاختيار» الذى شاهدته فى العامين الماضيين ولاقى إعجابها مثلما لاقى إعجاب الجميع، بالإضافة إلى أى مسلسل اجتماعى آخر لأنها تحب كل ما يمس الأسر المصرية دون ابتذال لأنها ترفض أى نوع من الابتذال فى الأعمال الفنية وترفض إبراز العنف والشتائم والألفاظ الخارجة لأنها تدخل إلى البيوت.