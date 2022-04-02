قصة مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان.. أزمات وتنمر وحب مستحيل

تتناول قصة مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان، بعض القضايا في ملف التعليم، وأزمات الطلاب في مراحل عمرية بعينها، وتجمع الأحداث عدد من الوجوه الشبابية، منهم من يخوض تجربة التمثيل للمرة الأولى، ومنهم من قام بتجارب سابقة، وهو قصة وإخراج مجدي الهواري، وتأليف ورشة كتابة تحت إشراف أحمد عبدالفتاح.

وقصة مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان، أثارت اهتمام الكثيرين، إذ يضم عدد من الفنانين منهم صلاح عبدالله، كريم عفيفي، محمد ثروت، نضال الشافعي، عمرو عبدالجليل، محمد محمود، أحمد الشامي، لبلبة، سماء إبراهيم، سينتيا خليفة، ميرنا نور الدين، وعدد من الشباب منهم، يوسف وائل نور، أحمد عنان، يارا المليجي، منار عبدالحليم، لمى كتكت.

قصة مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان

تدور قصة مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان، داخل إحدى المدارس الخاصة وتضم قسمي «ناشونال وإنترناشونال» وتنشب عدة خلافات بين طلاب المدرسة، ويضطر المشرف الاجتماعي في المدرسة للتدخل ومحاولة إنهاء هذه الخلافات بين الطلاب، عبر اصطحابهم لرحلات في عدد من المحافظات منها الأقصر والغردقة وأسوان.

ويلعب مصطفى شعبان شخصية المشرف الاجتماعي «عامر عبدالرازق»، ويعمل في المدرسة نتيجة تشابه الأسماء بينه وبين أحد الأشخاص، وهو منفصل عن زوجته التي تقوم بدورها الفنانة فريال يوسف، ولديهما طفلة صغيرة، وخلال الأحداث يقع «عامر» في غرام إحدى المدرسات وتجسد دورها الفنانة ميرنا نورالدين.

يناقش التنمر وعلاقة الطلاب فيما بينهم

وتلعب الفنانة لبلبة، شخصية ميس زهرة مديرة المدرسة، ويجسد صلاح عبدالله، شخصية مستر لطفي وكيل المدرسة، وطاقم التدريس يضم نضال الشافعي، محمد ثروت، أحمد الشامي.

ومن الأزمات النفسية التي يعالجها مسلسل دايما عامر، التنمر بين طلاب المدارس وقصص الحب المستحيلة، وعلاقة صغار السن بأولياء الأمور، وعلاقتهم بالمدرسين، وكيفية تخطي المشكلات التي تواجههم، وتدور الأحداث في إطار دراما اجتماعية كوميدية.