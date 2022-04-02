مواعيد عرض دايما عامر بطولة مصطفى شعبان على قناة ON في رمضان 2022

يبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان على قناة ON في رمضان 2022، والمقرر عرض أولى حلقاته مساء اليوم، وهو من بطولة مصطفى شعبان وعدد من النجوم والوجوه الجديدة، ومن إخراج مجدي الهواري، وتم تصوير غالبية أحداثه التي تدور في إطار كوميدي بعدد من المحافظات بخلاف القاهرة منها الغردقة، الأقصر، الأسوان.

مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان على قناة ON في رمضان 2022

تعرف على مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان على قناة ON في رمضان 2022 من خلال السطور التالية:

- يعرض على شاشة قناة ON الساعة 12:25 بعد منتصف الليل.

- وتأتي الإعادة على قناة ON الساعة 6:55 صباحًا.

كما يتم عرض مسلسل دايما عامر، على عدد من القنوات بخلاف قنوات ON منها الحياة، والتلفزيون المصري، ومنصة watch it الإلكترونية.

أبطال مسلسل دايما عامر

ويظهر في المسلسل عددًا من النجوم بخلاف مصطفى شعبان، أبرزهم: لبلبة وصلاح عبدالله، ونضال الشافعي، وعمرو عبدالجليل، وكريم عفيفي، وسماء إبراهيم، ومحمد محمود، وميرنا نور الدين، ومحمد ثروت، وأحمد الشامي، وسينتيا خليفة؟

وجوه شبابية في «دايما عامر»

كما يشمل المسلسل عددًا من الشباب أبرزهم: لمى كتكت، ويوسف وائل نور، ويارا المليجي، ومنار عبدالحليم، وأحمد عنان.

شخصيات وقصة المسلسل

وتدور أحداث المسلسل داخل إحدى المدارس الخاصة التي تضم قسمي ناشونال، وانترناشونال، وتدب الخلافات بين الطلاب الذين يعانوا من بعض الأزمات النفسية، ما بين التنمر، وسوء المعاملة، وعدم التفاهم بينهم وأولياء الأمور.

وخلال الأحداث يجسد مصطفى شعبان، شخصية «مستر عامر عبدالرازق» وهو مشرف اجتماعي في إحدى المدارس، فيما تقدم لبلبة شخصية «ميس زهرة» مديرة المدرسة، ويظهر الفنان صلاح عبدالله في دور «مستر لطفي» وكيل المدرسة.

ويحرص المشرف الاجتماعي عامر عبدالرازق، على التدخل لإنهاء الخلافات التي تنشب بين الطلاب، وخلال الأحداث يذهبون جميعًا لرحلات مدرسية في عدد من المحافظات منها أسوان والأقصر والغردقة.