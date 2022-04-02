يترقب الجمهور مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 1 والقنوات الناقلة له، بالتزامن مع انطلاق شهر رمضان المعظم، إذ يضم عددًا من النجوم والوجوه الشبابية الجديدة، وتدور أحداثه في إطار دراما اجتماعية كوميدية، من خلال طرح بعض المشكلات في ملف التعليم، وعلاقات الطلاب ببعضهم البعض، وبأولياء الأمور، وبالمدرسين.

مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 1 والقنوات الناقلة

ويعرض مسلسل دايما عامر على عدد من القنوات التلفزيونية منها، شاشة قنوات ON، والحياة، والتلفزيون المصري، كما يعرض على منصة watch it الإلكترونية.

وفيما يلي مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 1 والقنوات الناقلة له:

- يعرض على شاشة قناة الحياة الساعة 7:40 مساء اليوم.

- تأتي الإعادة على شاشة قناة الحياة الساعة 4:15 صباحًا، والساعة 8 صباحًا.

- يعرض على شاشة قناة ON الساعة 12:25 بعد منتصف الليل.

- تأتي الإعادة على قناة ON الساعة 6:55 صباحاً.

أبطال «دايما عامر»

مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان، وصلاح عبدالله، ولبلبة، وميرنا نورالدين، ونضال الشافعي، وعمرو عبدالجليل، ومحمد ثروت، وكريم عفيفي، ومحمد محمود، وأحمد الشامي، وسماء إبراهيم، وسينتيا خليفة، وعدد من الوجوه الشبابية منهم يوسف وائل نور، ولمى كتكت، ومنار عبدالحليم، ويارا المليجي، تأليف ورشة كتابة، ومن إخراج مجدي الهواري.

قصة المسلسل

وتدور الأحداث حول شخصية عامر عبدالرازق، ويقوم بدوره مصطفى شعبان، والذي يعمل مشرف اجتماعي في مدرسة خاصة ناشونال وإنترناشونال، وتقوم معارك طاحنة بين طلاب المدرسة وتنشب بينهم خلافات كثيرة، ويجد نفسه مطالبًا بالتدخل لحلها والتقريب فيما بينهم.

كما يتطرق المسلسل للأزمات النفسية التي يمر بها طلاب هذه المرحلة العمرية وما يعانون به من تنمر فيما بينهم، بخلاف عدم تفهم عائلاتهم لهم أو لطريقة التعامل معهم، وكل ذلك في إطار دراما اجتماعية كوميدية ومفارقات غريبة خلال الأحداث.