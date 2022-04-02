مواعيد عرض راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي على قنوات «CBC وDMC والمحور» في رمضان 2022، المسلسل الذي يتحدث عن الصراعات العائلية، وهو أو بطولة بين الفنان الشاب الصاعد نور النبوي ووالده، ويعد عودة هذا العام للكاتب الكبير، أسامة أنور عكاشة بعد غيابه 10 سنوات عن مسلسلات رمضان، ونرصد في التقرير التالي أبرز المعلومات عن المسلسل المنتظر.

مواعيد عرض راجعين يا هوى

مواعيد عرض راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي على قنوات «CBC وDMC والمحور» في رمضان 2022، تلك هي القنوات التي تعرض عليها المسلسل، ولكن يبقى من الضروري تحديد المواعيد الدقيقة لعرضه، فقناة dmc تعرض مسلسل راجعين يا هوى يوميا الساعة 9 مساءًا، أما على قناة cbc، فيذاع المسلسل الساعة 11:35، ويعاد مرتين، الأولى في الساعة 4:30 فجرا، والثانية 2:30 بعد الظهر.

القنوات الناقلة لمسلسل راجعين يا هوى

مواعيد عرض راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي على قنوات «CBC و DMC والمحور» في رمضان 2022، حيث إن المسلسل يتحدث عن رجل يدعى بليغ أبو الهنا، الذي يعود إلى بلده مصر بعد سنوات الغربة، التي خسر فيها ثروته كلها في أوروبا، ورجع ليحاول الحصول على حقه في الميراث بعد خيبة الأمل، ولكن تغيرت الأمور كثيرًا، وأصبح على موعد مع لم شمل عائلته، بدلاً من البحث عن الثروة.

أبطال مسلسل راجعين يا هوى

يبحث مستخدمو موقع جوجل، عن مواعيد عرض راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي على قنوات «CBC و DMC والمحور» في رمضان 2022، من أجل معرفة أحداث المسلسل المشوق، إذ يعد من الأعمال درامية المنتظرة هذا العام، ويشارك فيه العديد من النجوم، مثل: «هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، سلمى أبو ضيف، نور النبوي»، بالإضافة إلى أن المسلسل من تأليف الكاتب أسامة أنور عكاشة.