علا الشافعي: مسلسل «المشوار» عليه الرهان.. وانشرحت من «راجعين يا هوى»

علقت الناقدة الفنية علا الشافعي على مسلسلات رمضان 2022 قبل ساعات من عرضها على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والبالغ عددها 14 عملا فنيا ما بين الكوميدي والدرامي واللايت كوميدي والتشويقي والتوثيقي لأهم الأحداث التي مرت بها مصر.

وقالت علا الشافعي إنه لا يمكن الحكم على عمل درامي من خلال «البرومو»، ولكن قد يتم الإفصاح عن المؤشرات استنادا للأبطال والمخرجين والكتاب.

«المشوار» هينقل «رمضان» لمنطقة مختلفة

وتابعت: «لو اتكلمنا عن مسلسل المشوار رهاني بالنسبة ليا هذا العام مش لمحمد رمضان ولكن الرهان على وجود محمد ياسين المخرج المبدع واللي هينقل محمد رمضان لمنطقة مختلفة تماما، التجربة ظروفها مختلفة، وبشوف ذكاء من دينا الشربيني لأنها كذا سنة بتقدم بطولات مطلقة لوحدها، وده من المسلسلات اللي هيبقى عليها رهان».

تركيبة «راجعين يا هوى» هايلة

وعن مسلسل «راجعين يا هوى» علقت الناقدة الفنية، قائلة: «من الحاجات اللي قلبك بينشرح، لأن أسامة أنور عكاشة هو اسطى الدراما المصرية، وأي عمل بيحمل اسمه شيء يضاف، وشكرا للشركة المتحدة أنها جابت نص زي ده، وتركيبة المسلسل كوكبة هايلة».

«العائدون» سيمس المشاهد

وأوضحت أن المسلسلات المخابراتية مهمة جدا، ومسلسل «العائدون» سيجيب على سؤالين مهمين هما ماذا سيفعل العائدون من داعش؟ أو أين سيذهبون ؟، إذ يعرض عملية مهمة للمخابرات المصرية من التاريخ المعاصر، وهذا ما سيمس المشاهد.

«مغامرات يحيى وكنوز» تجربة مهمة للغاية

وعلقت على مسلسل الأنميشن «مغامرات يحيى وكنوز»، قائلة: «بشوفه شيء مهم ونقلة مهمة، يكون هناك وعي في صناعة هذه النوعية من الأعمال، وهناك تجاهل لجيل الأطفال والمراهقين منذ فترة طويلة، ويوجد فجوة بيننا وبين الدراما، والأصوات المعبرة في المسلسل أصوات مهمة زي إسعاد يونس وأحمد السقا، ويعد تجربة مهمة».