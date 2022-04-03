مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم بالشرقية.. إمساكية رمضان 2022

تواصل «الوطن» تقديم خدمة مواعيد الصلاة في اليوم الثاني من شهر رمضان الفضيل، تلبية لرغبة القراء الذين يحرصون على معرفة مواقيت الصلاة، وأداء الفريضة في أوقاتها المحددة، لاغتنام ثواب الشهر الكريم.

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

وتأتي مواقيت الصلاة بمحافظة الشرقية طبقا لإمساكية المحافظة، على النحو التالي:

ينطلق أذان الفجر في الساعة الرابعة و14 دقيقة، أما الشروق فيحين موعده في الساعة الخامسة و42 دقيقة، وموعد صلاة الظهر يكون الساعة الحادية عشرة و58 دقيقة، وأذان العصر في الساعة الثالثة و30 دقيقة، والمغرب الساعة السادسة و15 دقيقة، والعشاء الساعة السابعة و34 دقيقة.

تكثيف أعمال التطهير والتعقيم في محيط دور العبادة

وفي ذات السياق، قامت فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشئون الصحية في الشرقية، والفرق التابعة للإدارات الصحية بمحافظة الشرقية، بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بجميع دور العبادة، وجميع المنشآت الصحية، وغيرها من المنشآت الأخرى، وماكينات الصرافة، وحلقة السمك، ودورات المياه العمومية، وتم تطهير جميع الأسطح، والمكاتب الإدارية، بالمنشآت التعليمية والصحية، والرش بالكلور المخفف بالنسب المحددة، طبقا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، أن هذه الإجراءات الاحترازية تأتي ضمن خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لتجنب انتشار العدوى، مقدماً الشكر لجميع فرق العمل المشاركة على المجهود المبذول، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.