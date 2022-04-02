حسام صالح: عرض أولى حلقات «الاختيار 3» الساعة 9:30 على «أون»

أعلن المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عرض الحلقة الأولى من مسلسل «الاختيار 3» على شاشة «أون» في الساعة التاسعة ونصف مساءً، وذلك خلال تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

أخطر 96 ساعة في تاريخ مصر

«مسلسل الاختيار 3» مأخوذ عن أحداث حقيقية، إذ يقدم صناع المسلسل حقائق تقدم للمرة الأولى في عمل درامي حول فترة مهمة في التاريخ المصري الحديث، بداية من ثورة 30 يونيو التي قام بها الشعب لرفض حكم جماعة الإخوان، وكواليس تلك الفترة تحت عنوان «أخطر 96 ساعة في تاريخ مصر»، كما جاء في البرمو الدعائي للمسلسل.

أبطال مسلسل «الاختيار 3»

شارك عدد كبير من الفنانين في مسلسل «الاختيار 3»، وعلى رأسهم الفنانون أحمد عز وكريم عبدالعزيز وأحمد السقا وخالد الصاوي، كما حرص المخرج بيتر ميمي على جمع عدد كبير من الفنانين، ومنهم: أمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، ايمان العاصي، آدم الشرقاوي، ودنيا المصري، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف ومنهم خالد زكي، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

برومو «الاختيار 3» يوضح الكثير من التفاصيل

وفي وقت سابق، كشف المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات في المتحدة للخدمات الإعلامية، أن برومو «الاختيار 3» يوضح الكثير من التفاصيل وليس برومو غير واضح فكل جملة عرضت فيه تجعل الأمر سهلا على المواطن لتحديد العبارة متى قيلت ومن من؟ حيث يسرد تفاصيل مهمة شهدتها مصر في السنوات الفاصلة من تاريخها.