نيللي محمود: عمرو عرفة رشحني لدور أرواح.. ويسرا كسرت خوفي

تصدرت الفنانة الشابة نيللي محمود، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعدما تم عرض مشهدها الشهير مع النجمة يسرا، خلال أحداث مسلسل أحلام سعيدة، الذي تجسد خلاله «نيللي»، شخصية «أرواح»، خادمة «يسرا».

وتواصلت «الوطن»، مع الفنانة الشابة نيللي محمود، للكشف عن كواليس تحضيرها لمشهدها الشهير مع النجمة يسرا، في مسلسل أحلام سعيدة.

نيللي محمود لـ «الوطن»: عمرو عرفة هو اللي رشحني لشخصية «أرواح»

وكشفت الفنانة الشابة نيللي محمود، عن كيفية ترشيحها لشخصية «أرواح»، ضمن أحداث مسلسل «أحلام سعيدة»، قائلة: «المخرج عمرو عرفة شافني وأنا بعمل مسرحية في موسم الرياض مع غادة عادل، وحسن الرداد، وبعدها رشحني لدور أرواح»، متابعة: «المخرج عمرو عرفة قال لي الدور صغير، ولكنه جيد، وعايزك تقدمي الشخصية بطريقة مميزة».

نيللي محمود: يسرا كسرت الرعب اللي جوايا

وعن كواليس مشهدها مع يسرا خلال أحداث مسلسل أحلام سعيدة، قالت: «يسرا شخصية جميلة، ولذيذة جدًا، ومن أول ما شافتني كسرت الرعب اللي جوايا»، مضيفة أنها تحب شخصية يسرا؛ لأن لديها طاقة كبيرة يستطيع الشخص من خلالها أن يعمل بجد لكي يقدم أفضل ما عنده.

نيللي محمود: يسرا دايمًا كانت بتساعدني

وتابعت الفنانة الشابة نيللي محمود، حديثها عن يسرا: «كانت دايمًا بتسمعني، ولما كان بيبقى عندي إفيه أضيفه في المشهد، وكنت بروح أقولها كانت بترحب جدًا به، لدرجة أننا عملنا مشهد من الإضافات دي».

وأشارت الفنانة الشابة نيللي محمود، إلى أنها سعيدة جدًا بالعمل مع يسرا، قائلة: «أحلى حاجة حصلتلي السنادي أني وقفت قدام يسرا، في مشهد كامل لوحدي».

فريق عمل مسلسل «أحلام سعيدة»

ويُعد مسلسل «أحلام سعيدة»، بطولة نسائية جماعية، حيث يشارك في تقديمه يسرا، غادة عادل، شيماء سيف، مي كساب، وهو من تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.