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الاتحاد الجامبي يكشف لـ«الوطن» حقيقة مقتل الحكم بكاري جاساما

كتب:

حسن مظهر
10:29 م | السبت 02 أبريل 2022
بكاري جاساما

بكاري جاساما

كشف مدير الاتصالات بالاتحاد الجامبي لكرة القدم بوبكار كامارا، حقيقة مقتل الحكم الجامبي بكاري جاساما، حكم مباراة الجزائر والكاميرون في إياب الدور النهائي من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، التي انتهت بتأهل الكاميرون إلى كأس العالم.

وانتشرت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، عن تعرض بكاري جاساما للقتل اليوم.

ولمزيد من التفاصيل من هنـــــــــا

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بقلم حسن مظهر