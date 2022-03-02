ضبط 7394 شخصًا لعدم ارتداء الكمامة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن ضبط 7394 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ7338 شخصًا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة، في بيان، إن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد،.

ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، عن الآتي:

- ضبط عدد 7394 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 7338 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 56 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

- تحرير 673 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

- ضبط 158 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 997 أرجيلة.

- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

واختتمت الوزارة بأنه تلك الحملات لا تزال جارية، حرصاً على سلامة المواطنين.