رئيس التحرير

محمود مسلم

ضبط 7394 شخصًا لعدم ارتداء الكمامة

كتب:

الوطن
11:06 ص | الأربعاء 02 مارس 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن ضبط 7394 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ7338 شخصًا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة، في بيان، إن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد،.

ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، عن الآتي:

- ضبط عدد 7394 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 7338 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 56 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

- تحرير 673 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

- ضبط 158 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 997 أرجيلة.

- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

واختتمت الوزارة بأنه تلك الحملات لا تزال جارية، حرصاً على سلامة المواطنين.

اقرأ المزيد:

ضبط عاطل اعتدى على فتاة رفضت الزواج به: ضربتها لما شكيت فيها

ضبط 1.8 طن سلع غذائية مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

ضبط 153 متهما بحوزتهم 185 سلاحا ناريا وتنفيذ 88084 حكما قضائيا خلال يوم

ضبط 50 ألف قرص «كبتاجون» مع 3 تجار مخدرات بالشرقية: قيمتها 1.7 مليون جنيه

ضبط 7410 أشخاص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

ضبط 1.3 طن لحوم فاسدة ومبيد لـ«دودة الزيتون».. جهود مديريات الزراعة في أسبوع
بقلم الوطن