طلاب رابعة ابتدائي يؤدون امتحان مادتي العلوم والمهارات اليوم

يؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي، امتحان مادة العلوم والمهارات المهنية، اليوم، عن شهري فبراير ومارس، بعد أن قرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، دمج الامتحانات الشهرية في اختبار واحد لشهر أبريل الجاري، وتعقد ورقيا وتختلف من مدرسة لأخرى، ويجرى وضعها من قبل موجهي الإدارات التعليمية من بنك الأسئلة الذي أعده المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات تضاف لمجموع الطالب في نهاية العام الدراسي، موضحة أنه جرى توفير العديد من المنصات التعليمية التي تساعد الطلاب على فهم كيفية الإجابة على الأسئلة التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، مشددة على الطلاب بضرورة الاستفادة منها.

مراعاة درجات السهولة والصعوبة في الامتحانات

وشددت المديريات على الإدارات التعليمية، في خطاب لها، على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية ومراعاة درجات السهولة والصعوبة، فضلاً عن الالتزام بالإجراءات الوقائية في اللجان الامتحانية لمواجهة كورونا.

وأضافت المديريات، أن أسئلة امتحان مادة العلوم تقتصر على المقرر الدراسي حتى شهر مارس الماضي، موضحة أنها تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم، وتتنوع ما بين أسئلة مقالية وأسئلة موضوعية.

خبيرة تربوية: مناهج رابعة ابتدائي تحترم الذكاءات المتعددة لدى الطلاب

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة إيلارية عاطف، خبيرة تربوية، نواتج التعلم تراعي الفروق الفردية وتحترم الذكاءات المتعددة لدى الطلاب، موضحة أهمية التعلم الذاتي والمستمر وتشجيع الطالب على البحث والاطلاع والقراءة، وهو ما أتاحته المناهج الجديدة الخاصة بطلاب الصف الرابع الابتدائي.

وأضافت «إيلارية» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن استراتيجيات التدريس والوسائل التعليمية اختلفت تماما في الوقت الحالي، وأصبحت هناك العديد من المنصات التعليمية التي تساعد الطلاب على فهم المقررات الدراسية وفق فلسفة التعليم الجديدة وتمكنهم من البحث والاطلاع والتعلم بشكل ذاتي، مشددة على أولياء الأمور بضرورة مساعدة الطلاب للاطلاع على مصادر تعلم مختلفة ومتنوعة لأن ذلك يساعده على التفكير بشكل علمي.