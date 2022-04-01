القومي للبحوث يوجه نصائح للأمهات بشأن تغذية الأبناء قبل الامتحانات

وجه قسم التغذية بالمركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نصائح لأولياء الأمور والأمهات بشأن التغذية السليمة للأبناء خلال فترة الامتحانات تزامناً مع شهر رمضان 2022، خاصة مع انطلاق امتحانات شهري فبراير و مارس للصف الرابع الابتدائي بالمدارس، السبت المقبل، بجانب امتحانات «الميدتيرم»، المقررة خلال شهر أبريل الجاري، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

نصائح لصيام شهر رمضان 2022

وأوضحت الدكتورة إيمان الحجار، الباحثة بقسم التغذية وعلوم الأطعمة، والخبير الاستشاري بمجال التغذية وعلوم الأطعمة بمعهد الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك نصائح للتغذية التي يجب على أولياء الأمور اتباعها خلال شهر رمضان 2022 .

نصائح التغذية الجيدة خلال رمضان 2022

- الاهتمام بالبروتين لبناء عضلات الجسم وتجديد الخلايا وتخليق الانزيمات والهرمونات وتعزيز المناعة إلى جانب مساعدة الجهاز العصبي للقيام بوظائفه الحيوية.

- تناول اللحوم الحمراء والبيض والكبدة واللبن ومنتجاته والسمك الدهني لاحتواء تلك الأغذية على فيتامين ب6 و فيتامين ب12 الذى يساهم فى تكوين مادة الاستيل كولين وهي أحد أهم المواد الناقلة عند الوصلات العصبية والمفيدة للذاكرة كما أنه يعمل على تكوين الناقلات العصبية.

- تناول الأعشاب والمشروبات الغنية بمضادات الأكسدة لتقوية الذاكرة، والحفظ، عدم النسيان مثل الزنجبيل كذلك هناك بعض الأعشاب، مثل الزعتر والقرنفل والبابونج واللافندر والقرفة مثالية لتهدئة الأعصاب، كما أنها تعمل كمضادات اكتئاب طبيعية ومحاربة القلق، لذلك حاول تناولها علي هيئة مشروب مغلي أو شاي.

- تناول الخضروات الطازجة والفاكهة الغنية بالسيلينيوم ومضادات الأكسدة والمركبات النشطة حيويًا والفيتامينات والأملاح المعدنية الهامة حيث تعمل على تحسين التعلم والذاكرة مثل القرنبيط والبروكلي والجزر والفاصوليا والفجل.

- تناول الفاكهة المجففة والمكسرات مثل الزبيب والتين، واللوز والبندق وعين الجمل والقراصيا لما لها من فوائد صحية هامة لاحتوائها على الأملاح المعدنية وخاصة الزنك والكالسيوم، والفوسفور، والماغنسيوم، والنحاس، والبوتاسيوم، والمنجنيز وهي ضرورية للجهاز العصبي لبناء الخلايا وتساعد على الحفظ وتقوية الذاكرة.

- الكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب كالشوفان والكينوا، وخبز الحبوب الكاملة، وحبات القمح الكاملة، والقمح أو البليلة باللبن حيث تساعد الكربوهيدرات المعقدة الجسم على تخليق هرمون السعادة السيروتونين، كما تعمل البطاطا على خفض مستويات هرمون الإجهاد الكورتيزول، هذا بالإضافة إلى غناها بالعناصر الغذائية المهمة للاستجابة للتوتر مثل فيتامين سي والبوتاسيوم، لذلك ينصح في السحور.

- الاهتمام بشرب الماء ضروري للمخ للقيام بوظائفه. ولتجنب العطش أثناء الصيام ويجب تناول الأغذية الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز فهو يحتوي أيضا على البوتاسيوم وفيتامين ب 6 الذي يوفر لك الطاقة ويحسن وظائف المخ لهذا السبب فهو الغذاء المثالي لوجبة السحور لبدء يومك بنشاط وحيوية كذلك الخس والخيار والألبان.

- الماغنيسيوم عنصر ضروري للجهاز العصبي حيث يلعب دورا هاما فى نقل الذبذبات العصبية ونقصه يؤدي إلى توتر وقلق وعصبية زائدة بالإضافة للأرق والشعور بالتعب وتكسير العضلات والخمول لهذا ينصح الطلاب بتناول الحبوب الكاملة والبيض والمكسرات والخضروات الورقية مثل اللفت والسبانخ لاحتوائها علي الماغنسيوم.

- ينصح الطلاب في الفترة ما بين الإفطار والسحور بتناول الحمضيات مثل البرتقال والليمون والجريب فروت حيث تحتوي جميعها على حمض الفوليك وهو معزز للمزاج ويساعد على الشعور بالانتعاش.