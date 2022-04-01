وزير التعليم يوجه سؤالا مهما لطلاب «رابعة ابتدائي» قبل الامتحانات

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سؤالاً لطلاب الصف الرابع الابتدائي، قائلاً: «حلل كعالم»، مضيفًا: «تفتكروا معناها إيه كمصطلح يطبق في منهج الصف الرابع الابتدائي وتلميذ في رابعة ابتدائي هيحلل كعالم أزاي!» موضحًا أنها عبارة عن مجموعة من الأنشطة تعتمد على تركيز التلاميذ لأن المعلم قبل النشاط يطلب منهم أنهم يتوصلوا لنقاط محددة أو تعريف محدد أو إيجاد علاقة سببية بين شيئين وتعتمد هذه الأنشطة على تقديم فيديو أو نص.

«شوقي»: مناهج الصف الرابع الابتدائي تربط الطالب بالبيئة المحيطة

وأضاف «شوقي» في تصريحات له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيسبوك»: «عشان كده ممكن تلاقي في بعض أنشطة (حلل كعالم) التلميذ ممكن يضع دوائر أو خطوط حول بعض الجمل والعبارات أو يظلل بألوان مختلفة عشان يقدر يربط بين سبب ونتيجة»، مشيرًا إلى أن مناهج الصف الرابع الابتدائي تربط الطالب بالبيئة المحيطة.

ونوه وزير التربية والتعليم، بأن امتحانات الصف الرابع الابتدائي عن شهري فبراير ومارس تبدأ غدًا السبت الموافق 2 أبريل وتعقد ورقيًا وتختلف من مدرسة لأخرى ويتم وضعها من قبل موجهي الإدارات التعليمية، مشددًا على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من المنصات التعليمية التي جرى توفيرها مثل بنك المعرفة المصري ومنصة محتوى نجوى ليمتد.

وزير التعليم: الامتحانات توضع من بنك الأسئلة

وأكد الدكتور طارق شوقي، أن الامتحانات توضع من بنك الأسئلة المعد من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وتشمل أجزاء المقرر الدراسي حتى نهاية شهر مارس، موضحًا أن الامتحانات تضاف لمجموع الطالب في نهاية العام الدراسي ويجب على الطلاب حضورها للاستفادة منها والتدريب على كيفية الإجابة على نمط الأسئلة التي تركز على فهم الطالب وليس الحفظ والتلقين.