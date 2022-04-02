تفاصيل أول يوم امتحانات «رابعة ابتدائي».. أسئلة متنوعة وأفكار جديدة

انطلقت امتحانات الصف الرابع الابتدائي عن شهري فبراير ومارس صباح اليوم السبت، بالتزامن مع بدء شهر رمضان المبارك، بدأت بمادة اللغة العربية والتربية الدينية «الإسلامية والمسيحية»، وعقدت الامتحانات ورقيًا في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة كورونا كافة، كتوزيع الطلاب على اللجان بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي وإلزامهم بارتداء الكمامة الطبية لمواجهة كورونا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تم التنسيق الكامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية للوقوف على سير العملية الامتحانية في جميع اللجان وحل أي مشكلات تواجه الطلاب، موضحة أن الامتحانات تضاف لمجموع الطالب في نهاية العام الدراسي وتعتمد على فهمه لأهداف الوحدة الدراسية وليس قدرته على الحفظ والتلقين.

«عبده»: نسبة الحضور مرتفعة ولم يتم رصد أي شكاوي

في البداية قال مصطفى عبده، مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، إن امتحانات الصف الرابع الابتدائي بدأت اليوم بمادة اللغة العربية والتربية الدينية، موضحاً أنه شكل غرفة عمليات مركزية في الإدارة لمتابعة سير الامتحانات في جميع المدارس التابعة للإدارة وبالتنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم.

وأضاف «عبده» لـ«الوطن»، أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة ولم يتم رصد أي شكوى من الطلاب بشأن الأسئلة والتي وضعت وفق المواصفات الفنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وأغلبها يركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

ونوه إلى أن نسبة الغياب منخفضة تمامًا: «غياب 8 طلاب من إجمالي 3326»، مشيراً إلى أنه بالنسبة لموقف الطلاب الغائبين لم يتم تلقي أي تعليمات تفيد بإعادة الامتحانات لهم حتى الآن.

من جانبه، أكد عبدالعزيز حسن، مدير إدارة البساتين التعليمية، أن الامتحانات عقدت ورقيا ووضعت من بنك الأسئلة الذي أعده المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، موضحاً أنه تم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة كورونا في اللجان الامتحانية.

«سامح»: الأسئلة متنوعة وبها أفكار جديدة وترسخ فلسفة التعايش

وفي سياق متصل، قال الفرير سامح فاروق، مدير مدرسة القديس يوسف الفرير، إن عقدت امتحانات الصف الرابع الابتدائي في أول يوم رمضان لها شقين مهمين للطلاب، الأول، أن يكون الطالب نشيط وأن الصيام لا يعني الكسل بل الاجتهاد والمذاكرة والثاني، استمرار طبيعة العمل والدراسة في شهر رمضان.

وأضاف «سامح» لـ«الوطن»، أن أسئلة امتحان مادة اللغة العربية الذي عقد صباح اليوم متنوعة وبها أفكار جديدة حيث جاءت أسئلة القطعة بسيطة وترسخ أهمية الوقت فلها أكثر من مغزى وأكثر من هدف، موضحًا أن الامتحانات بدأت تأخذ شكلاً أفضل مما كانت عليه سابقًا.

وأوضح الفرير سامح فاروق، أن جميع الأسئلة تربط الطالب بالبيئة المحيطة: «يعني سؤال الخط بيقول عامل الناس بأخلاقك لا بأخلاقهم»، مؤكداً أن الأسئلة تبعث رسائل ذات قيمة مهمة للطالب وسيتم مناقشة هذه الأسئلة في حوار مفتوح مع الطلاب بعد انتهاء الامتحانات وترسخ لفلسفة التعايش بجانب الدرجات.

ونوه إلى أن نسبة غياب طلاب الصف الرابع الابتدائي «صفر»، موضحاً أن جميع الطلاب حضروا الامتحان والدراسة مستمرة كما هي في مواعيدها بالنسبة للصفوف الأخرى.