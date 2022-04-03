مصطفى شعبان تريند موقع «تويتر» بعد عرض أولى حلقات دايما عامر

دخل الفنان مصطفى شعبان تريندات موقع «تويتر» بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل دايما عامر للمخرج مجدي الهواري، والتي حازت علي إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بخاصة أن أحداثها دارت في إطار كوميدي اجتماعي.

ردود الفعل على مسلسل دايما عامر

وكشفت الحلقة الأولى عن تجسيد مصطفى شعبان لشخصية مدرس يدعى «عامر عبدالرازق»، إذ تضمنت الحلقة العديد من المواقف الكوميدية التي كشفت عن تغيير بطل العمل لجلده، خاصة بعد تقديمه لمسلسل «ملوك الجدعنة» مع عمرو سعد في دراما رمضان الماضي، والتي دارت أحداثه في أجواء من الأكشن والإثارة.

ويتعرض مصطفى شعبان في مسلسله الجديد لمشاكل التعليم في مصر، وأزمات الطلاب في سن المراهقة وطبيعة علاقتهم بمدرسيهم، إضافة لطرق تعامل أولياء الأمور مع أبنائهم، والصراعات التي قد تنشأ بينهم في بعض الأحيان، وكل هذا في أجواء من الكوميديا الاجتماعية.

مواعيد عرض مسلسل دايما عامر

ويعرض مسلسل «دايماً عامر» على شاشة قناة ON في تمام الساعة الثانية عشر و25 دقيقة بعد منتصف الليل، فيما تعاد الحلقة علي القناة نفسها في السادسة وخمس وخمسين دقيقة صباحاً.

أما علي قناة «الحياة»، فيعرض المسلسل في تمام الساعة السابعة وأربعون دقيقة مساءً، وتأتي الإعادة الأولى في تمام الساعة الرابعة والربع صباحا، أما الإعادة الثانية فتكون في تمام الساعة 8 صباحا، كما تتضمن قنوات عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان، شاشة قناة التليفزيون المصري، ومنصة watch it الإلكترونية.

والمسلسل من بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، طارق عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، سما إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي، والعمل من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، إشراف على الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.