ظهر محمد صلاح قائد منتخب مصر، ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي، في أحداث مسلسل دايما عامر الحلقة 1 بطولة مصطفى شعبان في رمضان 2022، من إخراج مجدي الهواري.

أحداث مسلسل دايما عامر الحلقة 1 بطولة مصطفى شعبان في رمضان 2022

وظهر محمد صلاح، على شاشة التليفزيون، باعتباره النجم المصري الذي لا يستطع أحد إعاقته، وذلك في الوقت الذي مازال فيه عامر عبدالرازق، ويلعب دوره مصطفى شعبان، نائماً في السرير، بالرغم من الاتصالات الهاتفية التي استقبلها تليفونه في الصباح الباكر ولم يرد عليها.

قبلة من مصطفى شعبان للاعب العالمي محمد صلاح

ويزين الحائط في غرفة عامر عبدالرازق، بوستر كبير للنجم محمد صلاح، مكتوب عليه بالإنجليزية mo .Salah، بخلاف صور أخرى للاعب ليفربول، وأرسل له مصطفى شعبان، قبلة في نهاية المشهد.

لبلبة مديرة المدرسة وصلاح عبدالله وكيلها

وشهدت الحلقة 1 من مسلسل دايما عامر، ظهور طلاب مدرسة رؤية الخاصة التي تنقسم إلى قسمي ناشونال وإنترناشونال، في حالة تفكك وعدم انضباط.

وكشفت الحلقة عن أن الفنانة لبلبة، تلعب دور ميس زهرة مديرة المدرسة، فيما يقوم صلاح عبدالله، بشخصية وكيل المدرسة، ويضم فريق التدريس محمد ثروت، ويلعب شخصية مستر فايز، مدرس الرياضيات.

كما تضم هيئة التدريس، محمد محمود، نضال الشافعي، أحمد الشامي، سماء إبراهيم، ميرنا نورالدين، وسينتيا خليفة.

ومن طلاب المدرسة بعض الوجوه الشبابية منهم، لمى كتكت، أحمد عنان، يوسف وائل نور، يارا المليجي، ومنار عبدالحليم.

ومن القنوات الناقلة لمسلسل دايما عامر، الحياة، والتليفزيون المصري، وON، ومنصة watch it الإلكترونية.

وتدور أحداث المسلسل داخل إحدى المدارس الخاصة التي تضم قسمي ناشونال وانترناشونال، وتدب الخلافات بين طلاب المدرسة، وتقع بينهم العديد من الأزمات.

ويتدخل مستر عامر عبدالرازق، المشرف الاجتماعي بالمدرسة، لإنهاء الخلافات بين الطلاب، ومحاولات التقرب فيما بينهم.