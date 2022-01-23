تردد اون سبورت الجديد 2022.. شاهد مباريات فريقك المفضل

مع بداية كل عام ميلادي جديد، تغير القنوات الفضائية المختلفة تراددتها عبر الأقمار الصناعية؛ لذلك لا نتعجب من زيادة البحث عن «تردد اون سبورت الجديد»؛ لمتابعة أهم المباريات الكروية على الساحة المصرية، ومنها مباريات كأس الرابطة المصرية 2022.

وعلى الرغم من أن آخر تعديل لتردد قناة اون سبورت المصرية كان في ديسمبر الماضي، إلا أن عمليات البحث لا تزال تتمحور حول «تردد أون سبورت الجديد 2022»، وهو ما نقدمه للقراء في السطور التالية، وفق ما جاء على صفحة القناة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:

تردد أون سبورت الجديد

ولعشاق الساحرة المستديرة ومتابعي مباريات الأندية المصرية، ضبط التلفاز على التردد الآتي:

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11861

معدل الترميز 27500

معامل الاستقطاب رأسي

معامل تصحيح الخطأ 6/5

مباريات كأس الرابطة

وتمتلك قناة أون سبورت حقوق بث مباريات كأس الرابطة للأندية، مع وجود استوديو تحليلي للمباريات بحضور الرياضيين.

موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس الرابطة

وبحسب جدول مباريات كأس الرابطة، تقام مباراة الأهلي وسموحة، الخميس المقبل، في الخامسة مساءً، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من البطولة.

موعد مباراة الزمالك القادمة في كأس الرابطة

وعلى ملعب المقاولون العرب، يواجه الزمالك نظيره سيراميكا كيلوباترا في لقاء الجولة الرابعة من بطولة كأس الرابطة، في الخامسة مساء الجمعة المقبلة.

ويتذيل الزمالك ترتيب قائمة مجموعته في كأس رابطة الأندية المحترفة برصيد نقطة واحدة، بعد أن خسر من غزل المحلة بثلاثية نظيفة.

وجاء ترتيب مجموعة الزمالك كالآتي: غزل المحلة 5 نقاط، إنبي 5 نقاط، فاركو 4 نقاط، سيراميكا 4 نقاط، طلائع الجيش 3 نقاط، الزمالك نقطة وحيدة.