يترقب الجمهور مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 2 والقنوات الناقلة له، وذلك بعدما لفتت أحداث الحلقة 1 الأنظار، وظهور غالبية نجوم العمل داخل مدرسة خاصة باعتبارهم من هيئة التدريس.

مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 2 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 2 والقنوات الناقلة، من خلال السطور التالية:

يعرض على شاشة قناة ON في الساعة 12:25 بعد منتصف الليل.

والإعادة على قناة ON في الساعة 6:55 صباحاً.

ويعرض على شاشة قناة الحياة في الساعة 7:40 مساءً.

وتأتي الإعادة الأولى في الساعة 4:15 صباحا.

وتأتي الإعادة الثانية في الساعة 8 صباحا.

كما تتضمن قنوات عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان، شاشة قناة التليفزيون المصري، ومنصة watch it الإلكترونية.

شخصيات مدرسة مسلسل دايما عامر

المسلسل بطولة لبلبة، والتي تقوم بدور ميس زهرة، مديرة المدرسة، وصلاح عبدالله يقوم بشخصية مستر لطفي وكيل المدرسة، ويلعب محمد ثروت شخصية مستر فايز مدرس الرياضيات، ونضال الشافعي يقوم بشخصية مستر أكرم مدرس الكيمياء، وكريم عفيفي مدرس الألعاب.

وشهدت أحداث الحلقة 1 من مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان، الذي ظهر في عدة مشاهد قليلة، ويلعب شخصية مستر عامر عبدالرازق، مشرف اجتماعي، وظهر خلال المشاهد وهو نائم في غرفته التي تتزين بصور محمد صلاحكابتن منتخب مصر ولاعب ليفربول.

وظهر مصطفى شعبان، داخل مدرسة خاصة، بعد تلقيه اتصال هاتفي من وكيل المدرسة ويقوم بدوره صلاح عبدالله واستدعاءه للحضور.

احتجاز فتيات بمدرسة «دايما عامر»

وخلال الأحداث ظهر بعض الشباب ويضعون ماسكات على وجوههم لأحد العصابات الشهيرة، وقاموا باحتجاز طالبات داخل معمل الكيمياء بالمدرسة.

تدور قصة المسلسل داخل مدرسة خاصة تضم قسمي ناشونال وانترناشونال، وتقع خلافات كثيرة بين الطلاب، ويضطر المشرف الاجتماعي للتدخل لإنهاء هذه الأزمات.

ويصطحب المشرف الاجتماعي طلاب المدرسة لرحلات لعدد من المحافظات منها الغردقة والأقصر وأسوان، وتنشب خلافات كثيرة.

وتتطرق الأحداث لأزمات يعاني منها طلاب المدارس منها التنمر، وعدم تفهم أولياء الأمور لمشكلات أبنائهم، بخلاف طريقة تعامل المدرسين مع التلاميذ.