شخصيات قدمها «كريم وياسمين» في إعلانهما.. عبدالغفور البرعي وشطة وشريهان

نال إعلان ياسمين عبد العزيز لإحدى شركات الاتصالات، والذي شاركها فيه الفنان كريم محمود عبدالعزيز إعجاب الجمهور، وحقق الإعلان حتى الآن نصف مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

شخصيات قدمها الثنائي ياسمين عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز في الإعلان

وقدم الثنائي كريم وياسمين خلال الإعلان توليفة كوميدية اعجبت الجمهور بخفة ظلهما التي امتازا بها، وجسد الثنائي عددا من الشخصيات السينمائية خلال الإعلان، فظهر كريم عبدالعزيز في دور عبد الغفور البرعي في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، كما جسد دور عبدالمنعم مدبولي في فيلم «الحفيد»، كما جسد دور لاعب الكرة عبد المنعم مصطفى صاحب لقب «شطة».

وجسدت ياسمين عبدالعزيز شخصيات شريهان في الفوازير، والفنانة كريمة مختار في فيلم «الحفيد»، بالإضافة لعدد من الشخصيات القديمة.

الجمهور يشيد بإعلان كريم وياسمين عبدالعزيز

كما نال الإعلان إشادات عديدة من الجمهور، إذ كتب أحد المعلقين: «عمرك ما هتكبرى يا ياسمين ما شاء الله ولا قوه إلا بالله العلى العظيم ربنا يحفظك يا رب».

وكتب آخر: «إنتي قمر في كل حاجة بتعمليها، وكريم دمه عسل، إنتو الاتنين قمرات وكل سنة وأنتم طيبين وبخير يا رب دايما».

وعلق ثالث: «قمر طول عمرك يا حبيبتي وكريم عسل كمان، بالتوفيق دائما يا رب كل سنه وأنتم طيبين يا حبيبتي»، وأضاف تعليق آخر: «إعلان جميل ومبهج جدا وإنتي فنانة محترمه وجميلة»، وتابع آخر: «اللي جمعكم عبقري فعلاً، إنتو الاتنين مبهجين بشكل رهيب».

ياسمين عبدالعزيز تغيب عن السباق الدرامي

وغابت ياسمين عبدالعزيز هذا العام عن مشاركتها في السباق الرمضاني، حيث فاجأت جمهورها بظهورها في رمضان خلال هذا الإعلان الرمضاني.