زيلينسكي يطالب أمام البرلمان الأسترالي بفرض عقوبات جديدة على روسيا

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى فرض مزيد من العقوبات على روسيا خلال كلمة افتراضية أمام البرلمان الأسترالي اليوم، وقال زيلينسكي: «المسافة بين بلادنا كبيرة، لكن لا يوجد شيء مثل وحشية الغزو الروسي لأرضنا».

تحذير من تداعيات الغزو على الأمن العالمي

وحذر زيلينسكي من تداعيات كبيرة على الأمن العالمي إذا لم يتم إيقاف روسيا، وتحدث أيضًا عما سيحدث بعد الحرب، داعيًا الدول والشركات إلى الاستثمار في دعم أوكرانيا، كما تحدث زيلينسكي عن تطوير الموانئ والمدن على البحر الأسود وإعادة بناء القطاع البحري.

يذكر أن أستراليا فرضت عقوبات على أكثر من 500 فرد وكيان روسي، بما في ذلك رجال الأعمال الروس الذين تربطهم صلات وثيقة بالرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك وزارة المالية الروسية، كما قدمت أستراليا مساعدات عسكرية وإنسانية لأوكرانيا، وأعلنت أيضًا عن حظر تصدير خام الألومنيوم إلى روسيا.

اتفاق مع روسيا بشأن ممر إجلاء لماريوبول

وقال مسؤولون أوكرانيون، اليوم، إنه تم الاتفاق مع الروس على ممر إجلاء لمدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية المحاصرة، بحسب شبكة سي إن إن قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك في بيان، إن الجانب الأوكراني تلقى رسالة عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر تؤكد استعداد روسيا لفتح ممر إنساني من ماريوبول عبر مدينة بيرديانسك.

وقالت فيريشوك: «في الطريق إلى ماريوبول، سنرسل 45 حافلة، ويجب أن تحصل 28 حافلة على تصريح بالمرور عبر نقطة التفتيش الروسية في فاسيليفكا، وأيضًا، غادرت 17 حافلة بالفعل زابوريزهزهيا».

ويقول المسؤولون الأوكرانيون إن نحو 90% من المباني في المدينة تضررت أو تُركت غير صالحة للسكن بعد أسابيع من القصف المكثف من قبل القوات الروسية، وقالت فيريشوك إنه تم الاتفاق على ممرات إضافية لإيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء الناس من مدينة ميليتوبول في أوكرانيا، ومغادرة مجموعة من الأشخاص في سيارات خاصة لمغادرة مدينة إنيرهودار إلى زابوريزهيا.