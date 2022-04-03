تصعيد إسرائيلي في شهر رمضان.. اقتحامات واعتقالات بحق الفلسطينيين

شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة، تصعيدا من قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، خلال اليوم الثاني من شهر رمضان المعظم، من عمليات اقتحام للمدن الفلسطينية واعتقالات بحق الفلسطينيين العزل، واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، مدينة طولكرم الواقعة في شمال غربي الضفة الغربية المحتلة من الجهة الجنوبية وسط المدينة وتوجهت الى «دوار السلام» ومنها الى «بوابة سناعوز» غرب المدينة، كما أغلقت القوات الإسرائيلية، حاجز شوفة جنوب المدينة مع تواجد مكثف للمستوطنين بالقرب من الحاجز.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس السبت، 4 فلسطينيين شبان من منطقة باب العمود في القدس المحتلة عقب الاعتداء عليهم في منطقة «باب العمود»، وأشار شهود، إلى انتشار قوات الاحتلال بكثافة في محيط باب العمود، مع خروج آلاف الفلسطينيين بعد أداء صلاة العشاء والتراويح.

أجواء متوترة في «باب العمود» والبلدة القديمة

وشهدت «باب العمود» والبلدة القديمة أجواء متوترة، عقب نصب قوات الاحتلال الإسرائيلي، سياجًا حديديًا فيها، لمنع الفلسطينيين من التجمع في المكان، فيما اقتحمت القوات الإسرائيلية، قريتي الجانية وترمسعيا غرب وشمال مدينة «رام الله» وسط الضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

وأوضح شهود، أن مواجهات اندلعت في قرية الجانية عقب اقتحامها من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت صوب الفلسطينيين ومنازلهم، دون وقوع إصابات.

بدورها، اقتحم مستوطنون إسرائيليون، مساء أمس السبت، حي بطن الهوى ببلدة سلوان في القدس المحتلة، وقالت مصادر صحفية، إن المستوطنين يقومون بأعمال استفزازية ضد أهالي الحي.

إصابة معتقل الأسرى الفلسطينيين الذين فروا من «سجن جلبوع» بجروح خطيرة

بدورها، أشارت أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى إصابة مقدم إسرائيلي بجروح خطيرة، في وحدة مكافحة الإرهاب، خلال اشتباكات، أمس الأول الجمعة، في «جنين»، وأوضحت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أن المقدم «ش»، اعتقل الأسرى الفلسطينيين الذين فروا من «سجن جلبوع» في 6 سبتمبر من العام الماضي

خارجية فلسطين تطالب الجنائية الدولية بالبدء الفوري بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال

من جانبها، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، «المحكمة الجنائية الدولية» بالبدء الفوري بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه، كما طالبت الوزارة، في بيان، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والمجتمع الدولي بسرعة التدخل لوقف مسلسل التصعيد الإسرائيلي المتعمد.

وحملت خارجية دولة فلسطين، حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة إعدام الشهداء الثلاثة: «صائب عباهرة-خليل طوالبة-سيف أبو لبدة» في اليوم الأول من شهر رمضان في «جنين»، وخطف جثامينهم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين، مساء أمس السبت، صلاة التراويح في «المسجد الأقصى المبارك» بالقدس المحتلة، وهذه هي الليلة الثانية التي يتم فيها أداء الصلاة بأعداد كبيرة بعد إعلان مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، أمس السبت، أول أيام شهر رمضان المعظم.

من جانبها، أشارت «دائرة الأوقاف الإسلامية» في القدس المحتلة، إلى أداء 50 ألف مصل صلاة العشاء والتراويح في اليوم الأول من شهر رمضان في «الأقصى»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدوره، قال وزير جييش الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس، إنه لا يمكن تنفيذ الخطوات التي تهدف لتحسين الحياة والاقتصاد بالضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية في ظل التدهور الأمني.

وفاة إسرائيلي جراء تحطم طائرة خفيفة كان على متنها في «وادي حيفر»

بدوره، لقي إسرائيلي «85 عاما»، مساء أمس السبت، مصرعه، جراء تحطم طائرة خفيفة كان على متنها في منطقة وادي حيفر قرب هشارون، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.