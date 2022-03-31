عضو بالكنيسيت يقتحم الأقصى.. ومقتل فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال

اقتحم أحد أعضاء الكنيسيت الإسرائيلي، والمعروف بتطرفه، المسجد الأقصى، في حماية قوات الاحتلال، مع مجموعة مجموعة من المستوطنين، وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن إيتمار بن غفير قام بتجميع المستوطنين واقتحموا المسجد، ثم نفذت جولات استفزازية كما أدوا طقوسا تلمودية، في ساحات الأقصى، وسط حماية العشرات من قوات الأمن التابعة للاحتلال، كما قررت شرطة الاحتلال السماح لعضو لبن غفير باقتحام الأقصى غداً.

محاولة طعن وحملة اعتقالات

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة، طالت حوالي 25 مواطنا فلسطينيا من الضفة، كما اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين، في مدينة بيت لحم، وخمسة مواطنين فلسطينيين من نابلس، من جهة أخرى، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه جرت محاولة طعن عند مستوطنة جوتش عتصيون جنوب مدينة بيت لحم، وأفادت التقارير بمقتل منفذ العملية، في حين أعلنت الصحة الفلسطينية أن المواطن الذي قتل يبلغ من العمر 30 عاماً، وهو من بلدة ترقوميا.

مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال

وفي سياق متصل، قالت الصحة الفلسطينية إن هناك فلسطينيين اثنين قتلا برصاص قوات الاحتلال، وذلك في مدينة جنين، بالضفة الغربية، خلال عملية مداهمة واقتحام، وتابعت الوزارة في بيان إن حوالي 15 مصابا تم نقلهم إلى للمستشفيات، ومن بينهم 14 إصابة بالرصاص الحي وإصابة بالاختناق بالغاز، في حين توجد 3 إصابات خطرة، وإصابة واحدة متوسطة الخطورة، وأضافت الوزارة أن قوات الاحتلال أطلقت غازا مسيلا للدموع في محيط مستشفى جنين، ما تسبب في ارتباك العمل

كانت قوات الاحتلال قد اقتحمت خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، مخيم جنين وقامت بحصاره، وسط اشتباكات عنيفة، كما أعلنت حالة التأهب القصوى ونشرت آلاف من عناصرها داخل المدن الفلسطينية، وذلك عقب بعد مقتل 5 إسرائيليين خلال هجوم شنه فلسطيني يوم الثلاثاء الماضي، حيث تشهد الضفة الغربية أجواء من التوتر، وذلك بسبب عمليات تصعيد تقوم بها قوات الاحتلال، مع اعتداءات المستوطنين.