5 فنانين حاضرون بأسمائهم في دراما رمضان 2022.. رحلوا وبقي فنهم

شهدت دراما رمضان 2022 ظاهرة جديدة من نوعها، حيث أهدى صنّاع الدراما مسلسلاتهم التي تُعرض الآن إلى أرواح 5 من الفنانين الراحلين، الذين أمتعوا الجمهور لسنوات بفنّهم الراقي، وتركوا علامة كبيرة في قلوب محبيهم، تكريما لهم.

وترصد السطور التالية أسماء 5 فنانين ذكرت أسماءهم في دراما رمضان 2022 رغم رحيلهم، كما يلي:

كريمة مختار

وجّه صنّاع مسلسل راجعين ياهوي، الشكر لأسرة الفنانة القديرة الراحلة كريمة مختار، حيث استعان المخرج محمد سلامة، بصورة للفنانة الراحلة كريمة مختار (1934 - 2017) ضمن أحداث المسلسل، وهو بطولة: خالد النبوي، هنا شيحة، نور، طارق عبدالعزيز، أنوشكا، ووفاء عامر.

سامي العدل

وكتب صنّاع مسلسل أحلام سعيدة، إهداء في تتر النهاية لروح الفنان الراحل سامي العدل (1946 - 2015)، وهو بطولة يسرا، غادة عادل، شيماء سيف، ومي كساب، تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.

دلال عبدالعزيز

وكتب صنّاع مسلسل في بيتنا روبوت 2 إهداء لروح الفنانة دلال عبدالعزيز (1960 - 2021)، حيث شاركت في الجزء الأول من المسلسل، وجسّدت دور والدة يوسف، وجاء نص الإهداء كما يلي: «إهداء إلى روح الأم العظيمة والفنانة الكبيرة وأول من دعم هذا العمل دلال عبد العزيز»، والمسلسل بطولة هشام جمال، ليلى أحمد زاهر، عمرو وهبة، وشيماء سيف.

سمير غانم

وقدّم صنّاع المسلسل الكوميدي الكبير أوي 6، إهداء لروح الفنان الراحل سمير غانم (1937 - 2021)، الذي جسّد في المسلسل دور «والد هدية» زوجة الكبير، وجاء نص الإهداء كما يلي: «إهداء إلى من أضحكنا وعلمنا الضحك.. الأستاذ سمير غانم».

وحيد حامد

وكتب صنّاع مسلسل الاختيار 3، إهداء لروح الكاتب والسيناريست الراحل وحيد حامد (1944 - 2021).