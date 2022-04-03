مونيكا ألفونس لـ «الوطن»: تجربة العمل مع حسين المنباوي مميزة واستثنائية

أعربت الفنانة الشابة مونيكا ألفونس، عن سعادتها البالغة لمشاركتها في أحداث مسلسل جزيرة غمام، مع كل من، مي عز الدين، طارق لطفي، وفتحي عبد الوهاب، لافتة إلى أنها تقدم شخصية «لمعانة»، خلال أحداث هذا العمل الدرامي.

وقالت الفنانة الشابة مونيكا ألفونس، لـ «الوطن»، «شخصية لمعانة في مسلسل جزيرة غمام، شخصية مختلفة، لأنها مش صعيدية ولا فلاحة ولا غجرية هي ميكس ما بينهم، عشان كده هي شخصية لذيذة وبريئة في الوقت نفسه»، لافتة إلى أن هذا الدور يُعد تجربة فنية مختلفة واستثنائية بالنسبة لها.

وأشارت الفنانة مونيكا ألفونس، إلى أن شخصية «لمعانة»، التي تجسدها خلال أحداث مسلسل جزيرة غمام، كانت في البداية دورها صغير، ولم تكن شخصية أساسية، متابعة: «بس لما المخرج شافني بمثل، وعجبه تمثيلي قرر أنه يزودلي بعض المشاهد، ومن هنا دوري كبر».

مونيكا ألفونس: سعيدة بالعمل مع المخرج حسين المنباوي

وأوضحت الفنانة مونيكا ألفونس، أنها سعيدة بالعمل مع المخرج حسين المنباوي، لأنه مخرج متميز، كما أنها تستفيد منه ومن نصائحه باستمرار، متابعة: «المخرج عامل لوكيشن خطير وده بيساعدنا أننا نقدم أفضل ما عندنا».

فريق عمل مسلسل جزيرة غمام

ويشارك في تقديم مسلسل جزيرة غمام، عدد كبير من نجوم الفن، مثل: مي عز الدين، أحمد أمين، طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، محمد جمعة، عبدالعزيز مخيون، رياض الخولي، وفاء عامر، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد، هبة عبد الغني، وتأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

قصة مسلسل جزيرة غمام

ويقدم مسلسل جزيرة غمام، دراما صعيدية من وحي خيال المؤلف، تدور أحداث هذا العمل الدرامي حول أشياء حدثت قبل أكثر من 100 عاما، وتتمحور تلك الأحداث عن صراع شقيقين على قلب امرأة وحكاية أهل الجزيرة.