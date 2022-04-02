«جزيرة غمام» يعيد «الحجار» لغناء التترات بعد غياب 7 أعوام

وضعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التترات الغنائية على رأس أولوياتها فى مسلسلاتها الأربعة عشر المقرر عرضها خلال شهر رمضان الحالى، حيث تمت الاستعانة بكبار نجوم الغناء فى مصر والوطن العربى، وكانت هناك عودة خاصة للفنان الكبير على الحجار لتميزه فى أداء الأغنية الصعيدية، كما عاد صوت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم يصدح من جديد فى التترات، وسيكون هناك ظهور متميز لأصوات أنغام وآدم ومى مصطفى ومدحت صالح.

ويأتى تتر مسلسل «فاتن أمل حربى»، من بطولة النجمة نيللى كريم، على رأس التترات، حيث ستقدمه الفنانة أنغام تحت عنوان «أنا الإرادة»، من كلمات الشاعر الدكتور مدحت العدل، وألحان أحمد جمال العدل، نجل المنتج جمال العدل، وتوزيع نادر حمدى.

أما الموسيقى التصويرية للمسلسل فستكون من نصيب الموسيقار خالد الكمار، الذى استعان بصوت الفنانة ناى البرغوثى للحلقات، والذى سيظهر دون غناء، وإنما مجرد همهمات صوتية لكى تعبر عن مشاعر وأحاسيس بطلة العمل «فاتن»، التى تؤدى دورها نيللى كريم.

كما يتضمن المسلسل أغنية للفنانة مى مصطفى مع الملحن مصطفى شكرى والمؤلفة سارة سعيد والموزع أحمد أمين، وفى تصريحات خاصة لـ«الوطن» قالت الفنانة مى مصطفى إنها سعيدة للغاية بأن تقدم أغنية فى هذا العمل المهم الداعم للمرأة، وبخاصة أنها تحب الفنانة نيللى كريم، كما أكدت «مصطفى» أن اختيارها جاء من خلال الملحن مصطفى شكرى الذى تحب التعاون معه دائماً، لأنه داعم لها ويقدمها فى أماكن مختلفة.

نانسى عجرم تلخص قصة «يوتيرن» فى «يا ساتر»

وتعود الفنانة اللبنانية نانسى عجرم من جديد لتقديم تترات المسلسلات المصرية، من خلال تتر مسلسل الفنانة ريهام حجاج الجديد يوتيرن، الذى يحمل اسم «يا ساتر»، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع موسيقى أحمد عادل.

أما الفنان على الحجار فيعود للتترات الدرامية بعد فترة غياب دامت 7 سنوات بتقديم تتر مسلسل «جزيرة غمام»، الذى يقوم ببطولته الثلاثى طارق لطفى وفتحى عبدالوهاب ومى عز الدين، حيث جاءت عودة الحجار لغناء التترات بعد طلب وإلحاح شديد من مؤلف المسلسل عبدالرحيم كمال، الذى رأى أن صوت الحجار هو الوحيد القادر على إيصال الرسائل المطوية داخل مشاهد المسلسل، الذى سيضع موسيقاه التصويرية شادى مؤنس ويخرجه حسين المنباوى.

«الحجار» سيقدم 10 أغنيات خلال المسلسل، ورباعيات ما بين التتر والحلقات، وهى من كلمات إبراهيم عبدالفتاح وألحان شادى مؤنس. الفنان شادى مؤنس الذى يضع الموسيقى التصويرية والألحان لجزيرة غمام، قال «بداية العمل مع الحجار على أغنيات المسلسل بدأت منذ فترة ليست بالبعيدة، فأنا أعمل على المسلسل منذ 9 أشهر، واختيار الحجار لأداء أغنيات المسلسل جاء لكونه أفضل وأهم من قدم التترات الصعيدية فى الوطن العربى».

وسيكون للفنان مدحت صالح نصيب من تترات مسلسلات المتحدة، وهو تتر مسلسل «راجعين يا هوى»، قصة الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، والأغنية ستكون بعنوان «حنيت للبيت»، وهى من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع نادر حمدى، وتدور قصتها حول قصة المسلسل التى ترتكز حول بليغ أبوالهنا، الذى يعود إلى مصر لاستعادة حقه فى الميراث بعدما خسر تجارته فى أوروبا، ولكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهى لم شمل العائلة من جديد.

وسيكون صوت الفنان اللبنانى آدم هو صاحب الفنان محمد رمضان فى مسلسله الجديد «المشوار» الذى يقدمه مع الفنانة دينا الشربينى مع المخرج محمد ياسين، حيث يعود «رمضان» لصوت آدم بعد فترة غياب دامت ما يقرب من 10 سنوات حينما قدما معاً مسلسل «ابن حلال» أول بطولة درامية تليفزيونية لمحمد رمضان فى الدراما المصرية والعربية.

محمود العسيلى يقدم «اللى ذاكر ذاكر» فى «دايماً عامر»

أما مسلسل «دايماً عامر» للفنان مصطفى شعبان، فالتتر سيكون من نصيب الفنان محمود العسيلى بعنوان «اللى ذاكر ذاكر»، وهى تناسب أحداث العمل الذى يدور حول مشكلات التعليم والطلاب فى مصر، فى مدرسة «اليوم الجديد».

كما سيتضمن العمل 8 أغان سيجرى إذاعتها ضمن أحداث مسلسل من عمل الرابر والموزع الموسيقى MAZ، والتى وصفها بكونها ستكون مفاجأة للجمهور و«تريند شهر رمضان» وكشف MAZ أن الأغانى ستكون متنوعة ما بين الراب والشعبى و«الهيب هوب» و«الريجيتون»، حتى تناسب محتوى العمل، الذى يستهدف الفئة العمرية الأصغر.

وسيقدم الفنان أحمد مكى كالعادة تتر مسلسله الدرامى الكبير أوى فى الجزء السادس، فى حين يقدم الفنان أكرم حسنى تتر مسلسله الدرامى الجديد «مكتوب عليّا» وستكون أغنية المسلسل بعنوان «ستو أنا» وسيشارك فيها كل من أيتن عامر، وهنادى مهنا، الأغنية من كلمات أكرم حسنى، وألحان أحمد وحيد كينج وكريم عاشور وتوزيع أحمد وحيد كينج.

ونفس الأمر بالنسبة لمسلسلى «فى بيتنا روبوت 2»، الذى يقوم ببطولته هشام جمال والفنانة ليلى زاهر، حيث من المقرر أن يقدم الثنائى أغنية المسلسل، أما مسلسل الفنانة يسرا «أحلام سعيدة» فسيكون هناك أغنية دعائية للمسلسل تضم صوت بطلات المسلسل الأربع، يسرا وغادة عادل ومى كساب وشيماء سيف.