أرخص سيارات شبابية يابانية وصينية في سوق السيارات.. أعرف تفاصيلها

قال محمد على عضو رابطة تجار السيارات في القاهرة، إن الشباب والفتيات حديثي التخرج يبحثون في الوقت الحالي عن سيارات حديثة بأسعار لا تتجاوز 150 ألف جنيه.

وأضاف علي في تصريحات لـ«الوطن»، أن الجميع توجه إلى السيارات الهاتشباك زوتي 100، التي سجل سعرها ما يقرب من 120 ألف جنيه، والسوزوكي التو اليابانية، وهي من السيارات الاقتصادية في السوق.

زوتى Z100 2020

ناقل الحركة الخاص بالسيارة

مانيوال / Elegent 1000 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 120,000جنيه

تمتاز السيارة زوتي z100، أنها أرخص سيارة في سوق السيارات المصري، وهي من السيارات الشبابية النسائية التي انتشرت في سوق السيارات، وتم بيعها في السوق المحلي بألوان الأبيض والنبيتي والفضي والأزرق، وتنتمي السيارة زوتي Z100 لفئة السيارات الهاتشباك، المزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1000 سي سي، ليعطى قوة 75 حصان، وعزم أقصى للدوران 90 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات، حيث يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.3 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

زوتي

الأبعاد الخارجية

الطول 3559 مم

العرض 1620 مم

الارتفاع 1476 مم

من ضمن المواصفات للسيارة زوتي، الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانزلاق ABS، ونظام توزيع إلكتروني Esp.

تحتوى على جنوط إطارات 23 بوصة، ومكييف هواء، وزجاج كهربائى أمامي، وخلفي، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، وخاصية التحكم في المرايات الجانبية كهربائيًّا، وحساسات ركن خلفية، وغيرها.

سوزوكى التو 2021

ناقل الحركة الخاص بمحرك السيارة: مانيوال 800 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 121,000 جنيه

سجلت السيارة سوزوكي التو، كانت الأولى مبيعًا خلال السنوات الماضية، وهي سيارة طالبات الجامعات والموظفات حديثي التعيين، ومن ضمن السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 800 سي سي، ينتج قوة 47 حصان، وعزم أقصى للدوران 68 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن سوزوكي التوا، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 20 ثانية ومن ضمن المواصفات وسائل الأمان ومنها عدد 2 وسادة هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، ونظام مانع السرقة.