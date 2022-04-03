3 تحذيرات من الأرصاد للمواطنين: تجنبوا الشمس وتخفيف الملابس ليلا والقيادة بسرعة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أنّ درجات الحرارة العظمى تصل يومي الخميس والجمعة على القاهرة الكبرى، بين 37 و38 درجة مئوية، وتعود الأجواء شديدة الحرارة خلال فترات النهار، موضحة أنّ شهر رمضان يشهد ارتفاعات في درجات الحرارة خلال الأسبوع الأول، ويتوقع الأسبوع المقبل انخفاض درجات الحرارة، ولكن الموجات الباردة انتهت مع نهاية فصل الشتاء.

فصل الربيع يشهد ارتفاعات وانخفاضات بدرجات الحرارة

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية لطفي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»: «نحن الآن في فصل الربيع الذي يشهد ارتفاعات وانخفاضات في درجات الحرارة، فحال انخفاضها تكون بين 28 و30 درجة مئوية نهارا، مع وجود نشاط للرياح، وهو الحالة التي سيشدها الطقس خلال شهر أبريل ورمضان، فالتقلبات الجوية مستمرة بين ارتفاعات وانخفاضات في درجات الحرارة».

احذرو التعرض لأشعة الشمس المباشرة مع الصيام

ونصحت عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين، بالانتباه خلال فترات الليل وارتداء الملابس الثقيلة، خاصة أنّ الطقس يستمر في البرودة ليلا، فتغيير نوعية الملابس ليلا مع الأجواء الباردة يصيبنا بنزلات البرد، كما حذّرت من التعرض لأشعة الشمس المباشرة مع الصيام في الأيام التي ترتفع فيها درجات الحرارة.

شبورة مائية تظهر على الطرق الزراعية والصحراوية

وحذّرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، قائدي المركبات والمسافرين على الطرق بالانتباه للقيادة خلال الصباح الباكر، خاصة مع الشبورة المائية التي تظهر على الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية، لكنها تكون خفيفة ولا تؤثر على حركة المرور، وتؤثر على الرؤية الأفقية، لذا يجب القيادة بهدوء والالتزام بتعليمات رجال المرور.