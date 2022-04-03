حملات لرفع الإشغالات من شوارع كفر الشيخ.. وضبط مخالفات تموينية

نفذت مختلف الوحدات المحلية بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات لرفع الإشغالات من الشوارع، تزاما مع حلول شهر رمضان الكريم وحفاظا على نظافة الشوارع، وحرص رؤساء المدن على التواجد في الشارع على رأس الحملات النهارية والليلية لرفع الإشغالات التي تعيق حركة المرور وحركة المواطنين.

حملة لرفع الإشغالات بمركز الحامول

ونفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الحامول، برئاسة عصام القصيف، رئيس المركز والمدينة، حملة ليلية لرفع الإشغالات من شوارع المدينة الرئيسية وإزالة «التندات»، التى وضعها البائعون في الشوارع وعلى الرصيف، فضلا عن إزالة الإعلانات المخالفة لأصحاب المحلات، مشيراً إلى استمرار حملات رفع الإشغالات يوميا للحفاظ على نظافة الشوارع بالإضافة إلى تكثيف حملات النظافة.

تحرير محاضر ضد المخالفين في دسوق

بينما نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دسوق، برئاسة السيد عبدالستار، حملات تموينية وحملة رفع الإشغالات من الشوارع وكورنيش النيل حفاظا على مظهر المدينة الجمالي، وجرى تحرير الكثير من محاضر التموين لأصحاب المحال المخالفين، فضلا عن تحرير محاضر لأضحاب الإشغالات والتحفظ على كراسي وترابيزات.

ونفذ ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، حملات لرفع الإشغالات من مختلف الشوارع، وجرى التحفطظ على المضبوطات وتحرير محاضر، كما تم تكثيف حملات التموين على المحال المخالفة وتحرير محاضر.

ونفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة بيلا برئاسة جمال ساطور، حملات لضبط الأسعار ورفع الإشغالات من الشوارع، أسفرت عن تحرير عشرات المحاضر للمخالفين فيما يجرى تكثيف حملات النظافة في الشوارع الرئيسية .