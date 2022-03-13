ضبط 142 مخالفة تموينية ولحوم وأسماك فاسدة في حملات بكفر الشيخ

قال عماد حبيب مدير مديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ، إن حملات ضبط بعض التجار المخالفين تأتي بهدف السيطرة على الأسواق ومنع التلاعب في الأسعار وحماية المواطنين حال ثبوت حالات غش تجاري، موضحًا أن ذلك على رأس أولويات العمل الرقابي بعد وجود رواج في بيع السلع مجهولة المصدر وغير الآمنة.

ضبط 142 مخالفة تموينية

وأضاف «حبيب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحملات التموينية الرقابية قد تكمنت من ضبط 142 مخالفة تموينية بعدد من مراكز، ومدن، وقرى المحافظة، شملت مخالفات للبيع خارج التسعيرة لبعض السلع الغذائية، وكذلك ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتابع: «وكذلك أسماك مملحة غير آمنة على صحة المواطنين، ومخزنة بطرق غير صحية، وهو الأمر الذي يجعلنا نكثف من الحملات الرقابة على المحلات والأسواق قبل قدوم شهر رمضان».

حملات رقابية مكبرة

وأشار إلى أن مراكز ومدن المحافظة شهدت اليوم الأحد حملة مكبرة وموسعة لمتابعة حركة بيع الأسماك الطازجة، أو الأسماك المملحة والدواجن، وكذلك اللحوم التي تباع بمحلات الجزارة، سواء أن كانت للماشية الحية منها أو المجمدة، وتفادي أي أضرار قد تقع على المواطنين ومنع حالات «الاحتكار» في عمليات البيع والشراء.

حملات ليلية مكثفة

وأوضح، مدير مديرية التموين، بالإقليم، أن عددا من الحملات التموينية الليلية سوف تقوم بمراقبة عمليات البيع في المحلات وخاصة بالقرى والعزب ومراجعة أسعار السلع، وضبط المخالف منها، وتحرير محاضر بذلك.