«الأرصاد» تكشف موعد ذروة ارتفاع الحرارة.. وانخفاض قريب الأسبوع المقبل

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ اليوم الأحد سيشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة مقارنة بأمس، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 31 درجة مئوية، وستكون الأجواء حارة خلال فترة النهار.

ارتداء الملابس الشتوية ليلا

وأضافت «غانم» خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ الأجواء تكون باردة خلال فترات الليل، مع وجود فارق كبير في درجات الحرارة العظمى والصغرى، والتي تصل لأكثر من 15 درجة، ناصحة بارتداء الملابس الشتوية خاصة في فترات الليل.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنّ اليوم الأحد سيشهد نشاطا في الرياح على أغلب مناطق الجمهورية، ما يُزيد الإحساس بالأجواء الربيعية طوال اليوم، خاصة خلال فترة المساء.

وأشارت غانم، إلى أنّ درجات الحرارة اليوم وغدا ستتجاوز الـ30 رغم انخفاضها، لكن بداية من يوم الثلاثاء القادم سيكون هناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس، حيث تصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 38 درجة مئوية، لكن بداية مع الأسبوع المقبل سنتجاوز ذروة الارتفاعات، لكنها لن تكون مماثلة لفصل الشتاء.

تحذير لقائدي السيارات

وحذّرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، قائدي المركبات والمسافرين على الطرق، بالانتباه للقيادة خلال ساعات الصباح الباكر، خاصة مع الشبورة المائية التي تظهر على الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية، لكنها تكون خفيفة ولا تؤثر على حركة المرور، وتؤثر على الرؤية الأفقية، لذا يجب القيادة بهدوء والالتزام بتعليمات رجال المرور.