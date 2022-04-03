نائب: «حياة كريمة» غيّرت وجه القرى المصرية وخفّضت معدلات الفقر

قال عبدالباسط الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إنّ مبادرة «حياة كريمة» مشروع فريد من نوعه، ويعد من أهم المشروعات القومية، الذي غيّر وجه القرى المصرية وتحسين مستوى جميع الخدمات بها.

مشروع حياة كريمة

وأضاف الشرقاوي، في بيان له، أنّ حياة كريمة مشروع فارق في حياة المصريين، كما يعد مشروع القرن الواحد والعشرين، وأول اهتمام حقيقي بالقرى المصرية، حيث يوفر حياة كريمة وآمنة للمواطن، تشمل جميع الخدمات الأساسية في القرى والريف المصري، من رصف وصرف صحي ومياه وغيرها من الخدمات الأساسية.

وأكد عضو مجلس النواب، أنّ الهدف من المشروع هو إعادة توزيع الإمكانيات الاقتصادية للدولة وللمجتمع، مشيرا إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، يسعى دائما لتحسين جودة حياة المواطن المصري للأفضل.

ولفت الشرقاوي، إلى أنّ مبادرة حياة كريمة لم يشهدها العالم كله ولم تحدث في تاريخ مصر الحديث، وتؤكد أنّ الدولة تسير على الطريق الصحيح بقيادة الرئيس السيسي، الذي يحرص كل الحرص على إزالة العراقيل أمام المواطن.

وتابع أنّ المبادرة تدخلت بشكل عاجل وسريع لتحسين وتطوير كل مناحي الحياة، كما أنّها تعد أساس بناء الجمهورية الجديدة التي وعد بها الرئيس السيسي الشعب المصري، لافتا إلى أنّ مصر في المستقبل القريب وبفضل هذه المبادرة والمشروعات التي تمت على أرض الواقع، ستكون واحدة من أهم الدول الاقتصادية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

نتائج إيجابية لـ حياة كريمة

وأكد النائب، أنّ المبادرة مشروع تنموي غير مسبوق نجح في تغيير حياة المواطن، وانعكست نتائجها بالإيجاب في انخفاض معدلات الفقر وتوفير مساكن آمنة، وتوفير آلاف من فرص العمل للشباب للعمل بالمبادرة، وفتحت آفاقا لمشروعات جديدة للشباب، ما ساهم في الحد من مشكلة البطالة، وذلك من خلال منحهم تسهيلات وقروض لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لرفع دخولهم وتحقيق الرفاهية لهم ولأسرهم.