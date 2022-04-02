«حياة كريمة» في شمال سيناء.. قافلة السعادة وورش عمل للفتيات

تسعى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» منذ تأسيسها إلى الارتقاء بحياة المواطن، وتطوير القرى والنجوع في مختلف المحافظات بالبلاد، لاسيما المناطق الأكثر احتياجًا، المؤسسة تهتم بجوانب حياة المواطن كافة، سواء تعليم أو صحة أو خدمات اجتماعية، أو حتى أمور ترفيهية، حتى يحظى المواطنين في نهاية المطاف بحياة كريمة.

قافلة السعادة في الشيخ زويد

وتعد «قافلة السعادة» واحدة ضمن القوافل التي تطلقها مؤسسة «حياة كريمة»، والتي أطلقتها في مختلف قرى محافظة الشيخ زويد بشمال سيناء من أجل إسعاد الأطفال والاهتمام بهم، والتي أعلن عن انطلاقها، كليب راشد، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، في بيان صحفي له، موضحا أن القافلة تأتي ضمن الأنشطة التي تقوم بها الوزارة وذلك بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة».

وفي نفس السياق، نظمت ورش عمل من أجل تعليم الفتيات ضمن القوافل التي تهدف للوصول إلى الشباب، من بين هذه الورش:

- الحفاظ على الصحة والتغذية الصحية السليمة.

- تنمية المهارات الشخصية.

- تنمية القدرات الإبداعية للمرأة المصرية.

موضحا أن تلك القافلة.

حياة كريمة تعلم الأطفال فنون مختلفة

وعملت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على تنفيذ عدد من الألعاب، إلى جانب ورش عمل من أجل تعليم الأطفال عدد من الأمور الفنية المختلفة، من بينها:

1- الرسم

2- الموسيقى

3- فن تعبيري

4- مسرح للعرائس

كما شملت القافلة برامج توعوية كالمحافظة على البيئة وترشيد المياه، بالتعاون مع مديرية البيئة، إلى جانب العمل على التوعية بالقيم والأخلاق، بمبادرة من وزارة الأوقاف.