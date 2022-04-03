طقس ثالث أيام رمضان.. شديد الحرارة في عدد من المدن والمحافظات

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ حالة الطقس ودرجات الحرارة، في ثالث أيام شهر رمضان غدًا الاثنين، لن تختلف كثيرًا عن درجات الحرارة التي تم تسجيلها منذ اليوم الأول للشهر الكريم.

وأضافت «الأرصاد الجوية»، في بيان رسمي لها، أنَّه من المتوقع أن يشهد طقس ثالث أيام رمضان ارتفاعًا جديدًا في درجات الحرارة عن حالة الطقس اليوم الأحد، إذ يسود طقس حار على مدن جنوب سيناء ومدن ومحافظات القاهرة الكبرى، ومدن ومحافظات الوجه البحري، فتتراوح درجات الحرارة فيها ما بين 32-34 درجة، في حين يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ومدن وسط سيناء والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وتتراوح درجات الحرارة فيها ما بين 25-28 درجة.

وبالنسبة لمحافظات ومدن شمال وجنوب الصعيد فتشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة ما بين 37-41 درجة، فيسود فيها طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار ومعتدل خلال ساعات الليل.

وأكّدت «الأرصاد الجوية» استمرار نشاط الرياح الشمالية الشرقية، على السواحل الشرقية والغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، كما يسود طقس غائم جزئيا على جميع هذه المحافظات.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأحد، في مصر على النحو التالي:

القاهرة 31-17

الإسكندرية 27-17

وادي النطرون 29-16

طنطا 31-17

شبين الكوم 31-17

دمنهور 29-17

بلطيم 27-16

مطروح 25-15

السلوم 29-15

سيوة 31-15

بورسعيد 24-16

دمياط 24-15

الزقازيق 31-17

المنصورة 31-17

الإسماعيلية 31-16

السويس 31-16

العريش 25-14

رفح 25-14

رأس سدر 32-17

نخل 31-17

نويبع 35-16

طابا 31-17

كاترين 30-08

الطور 34-16

شرم الشيخ 34-21

الغردقة 35-20

مرسى علم 33-20

الفيوم 37-17

بني سويف 37-17

المنيا 37-18

أسيوط 38-19

سوهاج 38-19

قنا 39-19

الأقصر 40-20

أسوان 41-20

إدفو 41-20

أبوسمبل 39-19

الوادي الجديد 42-21

شلاتين 34-19

أبورماد 34-19

حلايب 30-18

رأس حدربة 30-18