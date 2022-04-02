تزامنًا مع شهر رمضان الكريم يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار اللحوم بشكل يومي، ففضلا عن قيمتها الغذائية الكبرى، فهي من الأطعمة الرئيسية التي تدخل في أطباق المصريين على مائدة الإفطار، بأنواعها وأشكالها المختلفة، لكن أسعارها ترتفع قليلا لتصل لنحو 170 جنيهًا للكندوز في محال الجزارة، فأين يمكن الحصول على اللحوم بأسعار أقل من 100 جنيه؟

ويستعرض موقع بوابة «الوطن» أماكن شراء اللحوم بأسعار أقل من 100 جنيه للكيلو، وذلك في إطار الإجابة على التساؤلات التي تشغل بال المواطنين خلال الشهر الفضيل، في السطور التالية:

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

وتعتبر المجمعات الاستهلاكية أهم الأماكن التي يمكن شراء اللحوم بأسعار أقل من 100 جنيه، وهي كالآتي:

سعر الكيلو من اللحوم السودانية الطازجة بسعر 95 جنيهًا

سعر الكيلو من اللحوم البرازيلي المجمدة لنحو 85 جنيهًا.

اللحم المفروم المجمد البرازيلي بسعر 85 جنيهًا.

اللحوم الضأن الأسترالي المجمد بالعظم بسعر 75 جنيهًا.

أسعار اللحوم في مبادرة كلنا واحد

أما في مبادرة كلنا واحد التابعة لوزارة الداخلية، فقد انخفضت أسعار اللحوم بشكل ملحوظ لتباع كالآتي:

اللحم الكندوز وصل سعر الكيلو جرام نحو 90 جنيها.

اللحوم البلدي المفروم بسعر 84 جنيها

اللحم السوداني سجل سعر الكيلو منه، 74.75 جنيه

متوسط أسعار اللحوم المستوردة في المحلات التجارية

ووفق المواقع الرسمية لبعض سلاسل المحلات التجارية الكبري المشاركة في معارض أهلا رمضان فقد جاءت أسعار اللحوم المستوردة كالآتي:

لحمة كتف برازيلي بسعر 85 جنيهًا.

موزة فرخة بسعر 88 جنيهًا

موزة هندي بسعر 69 جنيهًا.

لحمة مفروم مستورد مخصوص بسعر 75 جنيهًا.

لحمة مكعبات كتف مستورة 68 جنيهًا.

لحمة وش مستورد بسعر 75 جنيهًا.

لحمة بفتيك سمانة مستوردة 75 جنيهًا.

سجق عادي 68 جنيهًا.

لحم مفروم مستورد 65 جنيهًا.

ويمكن للمواطنين الحصول على تلك السلع الغذائية خلال مواقيت العمل الرسمية للمجمعات الاستهلاكية وشوادر أهلا رمضان.