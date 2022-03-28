أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 28-3-2022.. الكندوز بـ190 جنيها

زادت عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل»، بشأن أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 28 مارس الجاري، وذلك قبل أيام قليلة من بدء شهر رمضان المبارك الذي يبدأ السبت المقبل 2 أبريل، فالبعض يفضل شراء اللحم وتخزينه قبل أسبوع من الشهر الكريم.

أسعار اللحوم اليوم

ومن منطلق الرد على استفسارات الجمهور الذي يستعد لإعداد الوجبات المختلفة، ومن ثم شراء اللحوم وتخزينها للاستعانة بها خلال شهر رمضان المبارك، تستعرض «الوطن» فيما يلي، أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء، في الأسواق المختلفة كالتالي:

أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق

سجل سعر اللحوم اليوم في الأسواق المحلية ما يلي:

- بلغ سعر كيلو اللحم البلدي الطازج نحو 155 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو اللحم البقري البرازيلي المجمد إلى 85 جنيهًا.

- سجل اللحم البقري الطازج في منافذ البيع الحكومية 100 جنيه للكيلو.

- جاء سعر اللحم البقري السوداني الطازج بالمجمعات الاستهلاكية مسجلا نحو 90 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

- وصل سعر كباب الحلة والبوفتيك اليوم إلى 190 جنيها.

- جاء سعر الكيلو من اللحم الضاني بـ180 جنيها.

- سجل سعر اللحم الجملي 120 جنيها للكيلو.

- تراوح سعر اللحوم الكندوز اليوم الثلاثاء بين 170 و190 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم في المجمعات

أما عن أسعار اللحوم اليوم داخل المنافذ الاستهلاكية والمجمعات، جاءت على النحو التالي:

- جاء سعر الكيلو من اللحوم الطازجة السودانية 95 جنيها.

- وصل سعر الكيلو من اللحوم البرازيلي المجمدة إلى 85 جنيها.

- سجل سعر الكيلو من اللحم المفروم المجمد البرازيلي نحو 85 جنيها.

- وصل سعر الكيلو من اللحوم الضأن الأسترالي المجمد بالعظم إلى 75 جنيها.

- شهد كيلو اللحم البلدي بمنافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية نحو 110 جنيهات.