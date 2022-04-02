أسعار اللحوم اليوم السبت 2 أبريل 2022.. المنافذ الاستهلاكية والخاصة

حرص قطاع عريض من المواطنين على تناول اللحوم الحمراء أول يوم رمضان، زاد من عمليات البحث على منصة «جوجل» العالمية خلال الدقائق الماضية حول أسعار اللحوم اليوم السبت 2 أبريل، خاصة أن البعض يفضل شراء اللحم الطازج لتناوله يومًا بيوم.

أسعار اللحوم اليوم

واستجابة لتساؤلات المستهلكين حول أسعار اللحوم اليوم السبت، ترصدها «الوطن» في الأسواق المختلفة في التقرير التالي:

أسعار اللحوم اليوم في المجمعات

سجلت أسعار اللحوم اليوم السبت داخل المنافذ الاستهلاكية والمجمعات، كالتالي:

- شهد سعر الكيلو من اللحوم الطازجة السودانية نحو 95 جنيهًا.

- ووصل سعر الكيلو من اللحوم البرازيلي المجمدة إلى 85 جنيهًا.

- وسجل سعر الكيلو من اللحم المفروم المجمد البرازيلي نحو 85 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو من اللحوم الضأن الأسترالي المجمد بالعظم إلى 75 جنيهًا.

- شهد كيلو اللحم البلدي بمنافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية نحو 110 جنيهات.

أسعار اللحوم في منافذ القطاع الخاص

وجاءت أسعار اللحوم في المنافذ الخاصة، سواء كانت معرض «أهلًا رمضان» أو غيرها وفق أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة كالتالي:

- يبلغ سعر كيلو اللحوم السوداني الطازجة 95 جنيهًا بنفس سعر المجمعات الاستهلاكية.

- سجل سعر كيلو اللحوم البرازيلي نحو 80 جنيها.

- وبلغ سعر اللحوم الهندي المجمدة 55 جنيهًا، و48 جنيهًا للدواجن المجمدة.

أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق

وفي الأسواق الشعبية وصل سعر اللحوم اليوم السبت إلى ما يلي:

- سجل سعر اللحم البقري السوداني الطازج بالمجمعات الاستهلاكية نحو 90 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو اللحم البلدي الطازج نحو 155 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو اللحم البقري البرازيلي المجمد اليوم السبت إلى 85 جنيهًا.

- سجل اللحم البقري الطازج في منافذ البيع الحكومية 100 جنيه للكيلو.

- وصل سعر كباب الحلة والبوفتيك اليوم السبت إلى نحو 190 جنيهًا.

- جاء سعر الكيلو من اللحم الضاني بـ180 جنيهًا.

- سجل سعر اللحم الجملي نحو 120 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر اللحوم الكندوز اليوم السبت بين 170 و190 جنيهًا للكيلو.