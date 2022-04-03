أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 3-4-2022 في مصر

سجّلت أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 3-4-2022، تباينا سعريا في البنوك المختلفة، حيث شهدت استقرارا في سعر الدولار والريال السعودي أمام الجنيه المصري.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، وهي كما يلي:

أسعار العملات الأجنبية اليوم مقابل الجنيه

وجاءت أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري، كالتالي:

- سعر بيع الدولار 18.34 جنيه مقابل 18.24 جنيه للشراء.

- سعر بيع اليورو 20.3134 جنيه مقابل 20.1169 جنيه للشراء.

- سعر بيع الجنيه الإسترليني 24.1189 جنيه مقابل 23.1169 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدينار الكويتي 60.3807 جنيه مقابل 57.685 جنيه للشراء.

- سعر بيع الريال السعودي 4.889 جنيه مقابل 4.859 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدرهم الإماراتي 4.998 جنيه مقابل 4.9629 جنيه للشراء.

أفضل البنوك لشراء العملات

وسجّل الدولار مقابل الجنيه 3-4-2022، أعلى سعر للبيع في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 18.27 جنيه، فيما وصل سعره في بنك المصرف العربي الدولي 18.30 جنيه، كأفضل البنوك لشراء الدولار، ومنها: بنك التعمير والإسكان كأفضل البنوك التي تبيع اليورو بسعر 20.2061 جنيه، وحصل المصرف العربي الدولي على المركز الأول، كأفضل بنك لشراء اليورو اليوم، بسعر 20.2673 جنيه.

وحقق الريال السعودي أعلى سعر بيع في بنك المشرق بـ4.8675جنيه، كما يعد بنك المصرف العربي الدولي الأفضل في شراء الريال السعودي بسعر 4.878 جنيه.

وعُرض الجنيه الإسترليني في بنك المشرق كأفضل البنوك لبيع الجنيه الإسترليني، بسعر 23.8969 جنيه، ويعد البنك المركزي المصري الأفضل لشراء الجنيه الإسترليني بسعر 24.0483 جنيه.

وجاء بنك بلوم في أول قائمة البنوك التي تبيع الدينار الكويتي بسعر 59.9356 جنيه، وصُنِف بنك المصرف العربي الدولي الأفضل في شراء الدينار الكويتي بسعر 60.1538 جنيه، كما احتل بنك المشرق قائمة أفضل البنوك في بيع الدرهم الإماراتي بسعر 4.9709 جنيه، فيما جاء بنك hsbc كأفضل البنوك لشراء الدرهم الإماراتي اليوم بسعر 4.98 جنيه.