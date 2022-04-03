إعلان بنك مصر شيرين يتجاوز 11 مليون مشاهدة بعد 4 أيام من طرحه

إعلان بنك مصر شيرين، احتل جانبا كبيرا من عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث قدّمت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أغنية «يا معافر» خلال الإعلان، والتي جذبت عددا كبيرا من متابعيها، كما تصدّرت التريند منذ طرحها الجمعة الماضي على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

إعلان بنك مصر شيرين

وحصد إعلان بنك مصر شيرين، عددا كبيرا من المشاهدات العالية، حيث تخطى حاجز الـ11 مليون مشاهدة على يوتيوب، بعد طرحه بنحو 4 أيام، لتحتل شيرين تريند يوتيوب في مصر، وليبيا، والسعودية، وعدد من الدول العربية.

فريق عمل إعلان بنك مصر شيرين

والأغنية التي قدّمتها شيرين في الإعلان وجاءت باسم «يا معافر»، من كلمات أمير طعيمة، وتلحين محمود العسيلي، وتوزيع نابلسي.

يذكر أنّ الفنانة شيرين عبدالوهاب، تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أكثر من مرة خلال الأيام الماضية، كان آخرها حين أحيت حفل زفاف أحد معجبيها، وبعد انتشار فيديوهات الحفل، ظنّ عدد من الجمهور أنّها «حامل».

ولكن الفنانة شيرين عبد الوهاب، اكتفت بالصمت، وشاركت جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، صورة لها، وعلقت عليها: «هتجيبوا إيه لست الحبايب فى عيد الأم بفكركم أهوه، فاضل 3 أيام هنا ومريم بناتي حبايبي بغششكم».

كما تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، التريند مرة أخرى، حين أعلنت انفصالها عن زوجها المطرب حسام حبيب، خلال الفترة الماضية.