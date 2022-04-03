اليوم.. انطلاق امتحانات الميديترم بعدد من الجامعات حضوريا

انطلقت امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022 «الميدتيرم»، بعدد من الجامعات الحكومية والخاصة، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، أبرزها التأكيد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة، وتحقيق التباعد الاجتماعي، وأكد عدد من رؤساء الجامعات أن الامتحانات جرت حضوريًا بمختلف الكليات التي انطلقت بها، مؤكدين أنه لم يتم منع أي طالب من دخول الامتحانات بسبب تعثره في سداد المصروفات الدراسية وأنه جرى تذليل كافة العقبات تجاههم.

امتحانات الميدتيرم بالجامعات

وأكد الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، انطلاق امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري وفقًا للجداول المعلنة من قبل الكليات المختلفة على مستوى الجامعة، لافتًا إلى أن الجامعة اتخذت كافة الإجراءات الإحترازية المشددة لمجابهة تفشي فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه لم يتم منع أي طالب من دخول امتحانات الميدتيرم من غير المسددين للمصروفات الدراسية، لافتًا إلى أنه لم يتم السماح لأي طالب من دخول الامتحانات من غير الحاصلين على لقاح كورونا.

الجامعات الحكومية

وفي السياق ذاته، بدأت كلية الآداب جامعة القاهرة اليوم امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني «الميدتيرم» للعام الجامعي الجاري 2021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية لمجابهة كورونا، وكذلك أعلنت كلية السياسية والاقتصاد جامعة القاهرة عن انطلاق امتحانات الميدتيرم لمختلف الفرق الدراسية حضوريًا.

ومن ناحية أخرى، أكد الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل على الالتزام الكامل بقرارات الأعلى للجامعات فيما يتعلق بامتحانات الميدتيرم، لافتًا إلى أن الكليات بدأت في الامتحانات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19.