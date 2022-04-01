«تعليم الجيزة» تعلن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، في محافظة الجيزة، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية، موضحة أن الامتحانات ستعقد في شهر مايو المقبل، في لجان مؤمَّنة جيداً ومطبقة لكل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية وقياس درجة حرارتهم قبل السماح لهم بدخول اللجنة الامتحانية.

وقال أشرف سلومة، مدير المديرية، إن امتحانات الصف الخامس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني تعقد يوم السبت الموافق 7 مايو ويوم الإثنين ويوم الأربعاء الموافق 11 مايو ورقياً، موضحاً أنه تقرر عقد الامتحانات «يوم ويوم» لمنح الطلاب فرصة لمراجعة المقرر الدراسي والاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم.

وأضاف «سلومة» لـ«الوطن»، أن الامتحانات تعقد بالتوازي مع امتحانات الصف الرابع الابتدائي، موضحاً أن امتحانات الصف السادس الابتدائي تعقد يوم الأحد الموافق 8 مايو وتستمر لمدة ثلاثة أيام حتى يوم الخميس الموافق 12 مايو، مؤكداً على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والتركيز على فهم المقرر الدراسي ومخرجات التعلم.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمدارس الجيزة

-تبدأ امتحانات الصف الثاني والثالث «فصل واحد» والصف الرابع والخامس «الصم وضعاف السمع» يوم 7 مايو حتى يوم 8 مايو أي يومين فقط.

-تبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائي «عام وفصل واحد ومكفوفين» والصف السادس الابتدائي «الصم وضعاف السمع» يوم 8 مايو حتى يوم 12 من نفس الشهر أي 5 أيام.

-تبدأ امتحانات الصف الخامس الابتدائي «عام وفصل واحد ومكفوفين» والسابع «صم وضعاف السمع» يوم 7 مايو حتى 11 مايو أي لمدة 3 أيام.

-تبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي «عام وفصل واحد ومكفوفين» والثامن «الصم وضعاف السمع» يوم 8 مايو حتى 12 من نفس الشهر أي لمدة 3 أيام.

-تبدأ امتحانات الصف الأول الإعدادي «عام والصم والمكفوفين والمهني» يوم 7 مايو حتى 12 من نفس الشهر أي لمدة 6 أيام.

-تبدأ امتحانات الصف الثاني الإعدادي «عام والصم والمكفوفين والمهني» يوم 7 مايو حتى 12 من نفس الشهر أي لمدة 6 أيام.

-شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي «عام ومكفوفين وصم وضعاف السمع ومهني» يوم 14 مايو حتى 19 من نفس الشهر أي لمدة 6 أيام.

-امتحانات الصف الأول الثانوي للصم وضعاف السمع تبدأ يوم 7 مايو حتى 14 من نفس الشهر أي لمدة 7 أيام.

-امتحانات الصف الثاني الثانوي للصم وضعاف السمع تبدأ يوم 12 مايو حتى 19 من نفس الشهر أي لمدة 7 أيام.

-امتحانات الصف الأول الثانوي للمكفوفين تبدأ يوم 7 مايو حتى 15 من نفس الشهر أي لمدة 8 أيام.

-امتحانات الصف الثاني الثانوي للمكفوفين تبدأ يوم 11 مايو حتى 19 من نفس الشهر أي لمدة 8 أيام.

-امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بأنواعه يوم 24 أبريل حتى 19 مايو أي لمدة 15 يوماً.