«التعليم» تنتهى من وضع شكل امتحانات الثانوية العامة 2022 والإعلان خلال ساعات

أعلن مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مواصلة الوزارة استعداداتها النهائية، لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، والمنتظر عقدها في 11 يونيو المقبل، موضحا أنه سيتم تخفيض أعداد الطلاب داخل اللجان بحد أقصى 16 طالبًا، لتحقيق التباعد الجسدي بين الطلاب للحد من انتشار فيروس كورونا، منوها إلى أنه سيكون هناك إجراءات مشددة داخل اللجان الامتحانية، لمواجهة الغش الإلكتروني.

الانتهاء من شكل امتحانات الثانوية العامة 2022

وكشف المصدر، في تصريحات لـ «الوطن»، أن الوزارة أنتهت تمامًا من وضع شكل امتحانات الثانوية العامة 2022، وسيتم إعلان التفاصيل كافة خلال الساعات القليلة المقبلة، موضحًا أن نحو 650 ألف طالب وطالبة سيؤدون الامتحانات، للعام الدراسي الحالى 2021-2022، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال إلزام جموع الطلاب بارتداء الكمامات الطبية طوال ساعات الامتحانات، وقياس درجة حرارتهم قبل السماح لهم بدخول اللجان، للاطمئنان على صحتهم.

عرض الشكل العام لامتحانات الثانوية العامة على الجهات المعنية

وأضاف المصدر، أنه تم عرض الشكل العام لامتحانات الثانوية العامة 2022 على الجهات المعنية في الدولة للاستعداد الأمثل للامتحانات، قائلا: «أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين والحشو، ولن تختلف عن نظام التقييم الجديد الخاص بالعام الماضي»، مؤكدا أن جميع اللجان الامتحانية سيتم عمل بها غرف عزل، لعلاج الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة يوم 11 يونيو المقبل

ومن جهته، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات سابق لـ«الوطن»، أن امتحانات الثانوية العامة 2022 ستعقد في 11 يونيو المقبل، ولن يتم تغيير موعد عقدها، مشيرا إلى أن جميع اللجان الامتحانية سيتم تعقيمها وتطهيرها، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، وحفاظا على سير الامتحانات، منوها إلى أنه سيتم تركيب كاميرات مراقبة داخل جميع اللجان، للتأكد من انتظام سير الامتحانات وعدم وجود أى معوقات، وضبط الطلاب الغشاشين.