قصة مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان: مشاكل ورد وماهر في حياة الملاحة

تصدر مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان ودينا الشربيني تريندات مواقع التواصل الاجتماعي قبل ساعات من عرضه الليلة بعد الفطار على شاشة قنوات DMC، فـ محمد رمضان من الفنانين الذين يجذبون انتباه قطاع كبير من الجمهور بأعمالهم، إذ يبحث الجمهور عن قصة مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان والأحداث التي يدور حولها العمل.

قصة مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان

وتدور قصة مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان حول ورد وماهر وهما زوجان يعملان باليومية في شركة ملاحة بالإسكندرية، يواجهان عدد من المشكلات خلال مشوارهما، ويحاولان سويا تخطيها وحماية ابنهما رحيم، كما ظهر في البرومو الرسمي للعمل.

محمد رمضان يكشف حقيقة ظهور الثلج في برومو مسلسل المشوار

وكان الفنان محمد رمضان أوضح أنَّ ظهوره يحمل حقيبة كبيرة خلال البوستر الرسمي للعمل والذي أثار كثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لسبب مهم خلال أحداث العمل، إذ تحتوي على أشياء قيمة جدا، كما أشار إلى أنَّ الجبال البيضاء التي ظهرت خلال أحداث البرومو الرسمي للعمل، ما هي إلا جبال من الملح بمنطقة «ماكس» بالإسكندرية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC».

أبطال مسلسل المشوار

يذكر أنَّ العمل من إخراج محمد ياسين، وتأليف محمد فريد، وقام ببطولته بجوار محمد رمضان، ودينا الشربيني، كل من: حنان يوسف، وندى موسى، والطفل محمد عزازي، وأحمد مجدي، وأحمد كمال، وأحمد صفوت، ومحمود الليثي، وعدد آخر من النجوم.