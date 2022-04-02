يتابع الكثيرون الأعمال الدرامية التي يقدمها الفنان محمد رمضان خاصة خلال السباق الرمضاني، ومن بين تلك الأعمال مسلسل المشوار الذي يقدمه هذا العام، إذ يبحث عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مواعيد عرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان في رمضان 2022 والقنوات الناقلة له.

مواعيد عرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان في رمضان 2022 والقنوات الناقلة

وفيما يتعلق بمواعيد عرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان في رمضان 2022 والقنوات الناقلة، فهو يعرض شكل حصري على شاشة قنوات DMC، بالإضافة إلى منصة Watch It الإلكترونية.

وفيما يتعلق في مواعيد العرض، فالمسلسل يعرض يوميًا الساعة 8:10 مساءً على شاشة قناة dmc، والإعادة الأولى في تمام الساعة 1:45 صباح اليوم التالي، والساعة الثانية صباحًا.

أبطال مسلسل المشوار

يشارك في مسلسل المشوار برفقة الفنان محمد رمضان عدد من الفنانين وهم: دينا الشربيني، أحمد كمال، أحمد صفوت، أحمد مجدي، ندى موسى، حنان يوسف، والعمل من إخراج، المخرج الكبير محمد ياسين، وكتب القصة المؤلف محمد فريد.

وروج محمد رمضان للحلقة الأولى التي من المقرر عرضها مساء الأول على dmc، من خلال نشر صور من البرومو الرسمي للمسلسل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «استنونا بعد الفطار إن شاء الله»، كما شارك متابعيه بفيديوهات له مع جمهوره خلال تصوير مشاهد من المسلسل في منطقة «روض الفرج» بمحافظة القاهرة.