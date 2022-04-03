5 أطعمة تجنب تناولها في وجبة السحور.. تزيد من الشعور بالعطش

مع بدء شهر رمضان المبارك يعاني الكثيرون من الشعور بالعطش الشديد، نظرا لوجود ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة منذ اليوم الأول في الشهر الكريم، خاصة في محافظات جنوب البلاد التى تتجاوز فيها درجات الحرارة 41 درجة، مما قد يترتب عليه حدوث جفاف للجسم نتيجة قلة تناول المياه والسوائل بسبب الصيام.

ولتجنب حدوث مثل هذه المشكلات، وضع المعهد القومي للتغذية روشتة خاصة تتضمن عددا من الأطعمة التي يجب على الصائم الابتعاد عن تناولها خاصة في وجبة السحور، نظرًا لأنها تسبب العطش الشديد.

وأوضحت الدكتورة علا علي أخصائية التغذية بالمعهد القومي للتغذية، عدِة إرشادات يجب الالتزام بها أثناء تناول وجبات السحور، وتتضمن الأطعمة والوجبات التي يجب استبعادها من على مائدة السحور.

أغذية ابتعد عنها في وجبة السحور

- الابتعاد تمامًا عن الأكلات التي تحتوي على نسب عالية من البهارات، لأنها تزيد من الإحساس بالعطش على مدار اليوم.

- الابتعاد تماما عن المخللات في وجبتي الإفطار أو السحور، وتناول السلطة الخضراء بدلًا منها، لأنها تحتوي على ألياف تساعد على تحمل العطش.

- الابتعاد عن تناول الحلويات أو التقليل منها واستبدالها بالفاكهة لاحتوائها على الكثير من العناصر الغذائية التي تساعد الجسم على مواجهة العطش.

- الخضروات مفيدة جدا، ويجب أن تكون موجودة بشكل أساسي على مائدة السحور، لأنها تحتوي على كميات من المياه والألياف، التي تظل فترة طويلة في الأمعاء، ما يساعد على عدم الشعور بالعطش.

- الابتعاد عن وضع الملح أو الخل في طبق السلطة ويفضل استبدالهما بالليمون.

- تجنب الأطعمة المملحة مثل الأسماك لأنها تزيد من الإحساس بالعطش.

- تجنب الأطعمة المقلية لأنها تتسبب في منع امتصاص الجسم للمياه.