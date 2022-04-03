محافظ أسيوط ووكيلة وزارة الزراعة يبحثان جهود إزالة التعديات

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،بمكتبه بديوان عام المحافظة، المهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة لمناقشة أعمال الازالات المستمرة لكافة التعديات على الأراضي الزراعية وجهود المديرية بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واسترداد حق الشعب، حفاظاً على الرقعة الزراعية ومنع تبويرها والتوسع في زراعة محاصيل جديدة تساهم في زيادة الأمن الغذائي والتغذية والزراعة المستدامة.

جهود مديرية الزراعة فى التصدى للتعديات

واستعرض المحافظ، خلال اللقاء، جهود مديرية الزراعة في مواجهة التعديات ومنع أي تعديات جديدة على أية أراضي زراعية ومواجهة العجز في المشرفين الزراعيين بقرى ومراكز المحافظة والتنسيق الكامل مع إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ومنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أية تعديات جديدة وإزالتها في مهدها.

وأكد المحافظ أنه تم التأكيد على رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، موجهاً بإزالة أية تعديات في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ووضع لافتات موضحًا عليها أن هذه الأراضي أملاك الدولة ولا يجوز التعامل عليها والتواصل الدائم والمستمر مع غرفة عمليات المحافظة لمتابعة تنفيذ الإزالات وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف.

محافظ أسيوط: لا تهاون فى حق الدولة

وشدد المحافظ على أنه لا تهاون في حق الدولة حفاظاً علي هيبتها.وأشار المحافظ إلى أن حصيلة حملات إزالة التعديات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 19 التي جرى تنفيذها في الفترة من 6 مارس وانتهت في 26 مارس بلغت 522 حالة تم إزالتها بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وتسليمها لجهات الولاية.

ولف «سعد» إلى أن هذه الموجة تأتي ضمن خطة الدولة التي تنفذها الحكومة تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى خلال الفترة من 19-30 يناير الماضي وتم خلالها إزالة 289 حالة تعدي على أراضي تابعة لأملاك الدولة والري وحماية النيل والبيئة والصرف بإجمالي مساحة 31160 متر مربع مباني و168 فدان و48 قيراط زراعة بينما نفذت المرحلة الثانية من 6- 26 فبراير الماضي وتم خلالها إزالة 641 حالة تعدي بمساحة 52389.75 متر مربع و 349 فدان و38 قيراط زراعة والمرحلة الثالثة تم تنفيذها خلال الفترة من 6- 26 مارس الجاري وتم خلالها إزالة 522 حالة تعدي بمساحة 45323 متر مباني و490 فدان زراعة.